Как не попасть на удочку мошенников при поиске дополнительного заработка

Источник материала: Новости Докшицы

Обман на доверии

Кто не желал бы иметь пассивный доход, а самому при этом заниматься тем, что нравится. Эти мечты не дают людям покоя. Одни ищут такие варианты, а другие — таких людей. На ловца, как говорят, и зверь бежит.

Случайный выигрыш

Как-то в торговом центре ко мне обратился молодой парень:

— Здравствуйте! Ответите ли на несколько вопросов?

— Да – отозвался я.

— Какой сегодня курс доллара? И какая валюта наиболее распространена в европейских странах?

Мой ответ его удовлетворил, и он предложил стать участником розыгрыша, главным призом в котором является сертификат на приобретение финансовой грамотности, который, кстати, стоит немалых денег. Записав мой номер и пожелав успехов мы разошлись.

Заработать деньги – легко!

На следующий день позвонили и «порадовали» тем, что я выиграл сертификат на восемь занятий. Чтобы его получить, необходимо подъехать в офис.

Помещение, которое находилось в центре города, встретило меня суетой и шумом. Парни в белых рубашках и девушки с ногами, как говорят, от ушей бегали по комнате, разговаривали по телефонам. За каждым столом, а их было штук десять, сидели клиенты, которые, как и я, стали счастливыми обладателями сертификата. Офисный гул перебивал телевизор, который висел на стене и с достаточной громкостью транслировал последние финансовые новости. На меня никто не обращал внимания. Все это напомнило художественную картину «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Я подошел к администратору, объяснил ему причину своего визита. Через несколько минут появился парень, представившийся брокером Станиславом.

Он протянул мне руку и с улыбкой на лице спросил, быстро ли я нашел их офис. После чего тут же выписал тот самый сертификат. Честно говоря, как-то представлялось все иначе. Как минимум, сертификат должен быть уже подготовлен. Однако брокера это нисколько не огорчило. Видно, что далеко не каждый приходил за ценным документом, а переводить бумагу, наверное, уже устали. Поэтому и решили заполнять на месте. После нескольких вопросов по моей осведомленности в финансах, Станислав предложил сейчас же начать занятия. Я согласился, и финансовый эксперт начал вводить меня в тайны финансового рынка.

Умные слова лились рекой. Не переводя дыхания, он говорил и говорил, при этом периодически спрашивая, все ли я понимаю. Может и понимал бы, если бы не проклятая информация «телеящика», которая, как и Станислав, ревела над ухом без остановки. На вопрос, можно ли уменьшить звук телевизора, эксперт ответил, что я скоро привыкну. Не получилось. Настроение было испорчено. Но тут…

Обман на доверии

Зазвенел колокольчик, все поднялись и начали хлопать в ладоши. Станислав сообщил, что это клиент заработал первые пятьдесят долларов. Колокольчик звенел через каждые пять минут. Все дружно поднимались и приветствовали тех, кому повезло. Смотрел на все это словно на цирковое представление.

Когда занятия закончились, голова была будто свинцом налита. В следующий раз брокер пригласил прийти в любое время. Дальше все разворачивалось по утвержденному сценарию. Был сделан пробный счет, на котором лежало 500 условных долларов. Уже через двадцать минут я «заработал» пятнадцать условных единиц. Были и убытки, которые не превышали одного доллара. Однако до конца курса удалось взять аж сто десять долларов. Казалось, что мой учитель больше радовался чем я. Сразу же предложил открыть настоящий счет на две тысячи долларов. Я вежливо отказался, мол, еще не время…

Больше я на занятия не ходил. Два месяца мне еще звонили и всячески уговаривали прийти. Наверное, беспокоились о «моем упущенном заработке»

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Раньше не раз приходилось слышать о финансовых платформах, которые позиционируют себя как “Форекс”, однако сам никогда с этим не сталкивался. И вот, как говорят, проверил на себе. Ждать денег, а тем более вкладывать свои в компанию, где даже курсы валюты недельной давности, не видел смысла. Но для общего кругозора не повредило почувствовать себя «волком с Уолл-Стрит».

Убедился, что все-таки лучше проходить мимо таких “бирж”, где работают очень хорошие психологи, основной задачей которых является уговорить клиента принести и вложить настоящие деньги. После чего удача внезапно отворачивается.

Чтобы не пришлось жалеть, берегите свои деньги и не обращайте внимания на всякие бесплатные предложения. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!