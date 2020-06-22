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На «Воранаўскую газету» теперь можно подписаться, не выходя из дому
22.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чтобы подписаться на «Воранаўскую газету», теперь не обязательно отправляться в почтовое отделение или приглашать к себе на дом почтальона. Достаточно иметь под руками компьютер или мобильный телефон с подключенным интернетом, перейти по ссылке и выполнить несколько простых действий. И все!
Как это сделать?
Для начала нам необходимо зарегистрироваться в системе на сайте belpost.by. Система сохранит все введенные данные, которые позже вы можете изменить или добавить.
После регистрации попадаем на главную страницу сайта. В разделе «Настройки» выбираем «Интернет-подписку». Жмем. Открывается вкладка поиска изданий. Наш индекс для индивидуальной льготной (квартальной) подписки — 64040, для индивидуальной месячной — 64021. Вводим его в поле, видим нашу районку.
Просто щелкаем на середину изображения газеты 0151 выбираем ее. Далее оформление подписки интуитивно понятно — чем-то похоже на интернет-магазин.
В своем личном кабинете Вам нужно ввести адрес подписки, при этом можно даже не один, а несколько — подпишите маму и тещу, свекровь и бабушку! После при полном оформлении подписки указать любой из сохраненных адресов.
Для оплаты подписки необходимо щелкнуть на «Платежные карты» и добавить карту. Если вы хотя бы раз совершали покупки в интернете, сделать это для вас будет совсем не трудно.
Порадуйте своих родных, подписав их на «Воранаўскую газету»!
Напоминаю, подписка на 3 квартал 2020 года завершается. Используйте свой шанс стать читателем газеты с 75-летней историей и среди первых узнавать обо всем самом важном и интересном, что происходит на нашей малой родине!
Главный редактор Татьяна Дудко.
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Чтобы подписаться на «Воранаўскую газету», теперь не обязательно отправляться в почтовое отделение или приглашать к себе на дом почтальона. Достаточно иметь под...
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