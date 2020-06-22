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На «Воранаўскую газету» теперь можно подписаться, не выходя из дому

22.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На «Воранаўскую газету» теперь можно подписаться, не выходя из дому

Чтобы подписаться на «Воранаўскую газету», теперь не обязательно отправляться в почтовое отделение или приглашать к себе на дом почтальона. Достаточно иметь под руками компьютер или мобильный телефон с подключенным интернетом, перейти по ссылке  и выполнить несколько простых действий. И все!

Как это сделать?

Для начала нам необходимо зарегистрироваться в системе на сайте belpost.by. Система сохранит все введенные данные, которые позже вы можете изменить или добавить.

После регистрации попадаем на главную страницу сайта. В разделе «Настройки» выбираем «Интернет-подписку». Жмем. Открывается вкладка поиска изданий. Наш индекс для индивидуальной льготной (квартальной) подписки — 64040, для индивидуальной месячной — 64021. Вводим его в поле, видим нашу районку.

Просто щелкаем на середину изображения газеты 0151 выбираем ее. Далее оформление подписки интуитивно понятно — чем-то похоже на интернет-магазин.

В своем личном кабинете Вам нужно ввести адрес подписки, при этом можно даже не один, а несколько — подпишите маму и тещу, свекровь и бабушку! После при полном оформлении подписки указать любой из сохраненных адресов.

Для оплаты подписки необходимо щелкнуть на «Платежные карты» и добавить карту. Если вы хотя бы раз совершали покупки в интернете, сделать это для вас будет совсем не трудно.

Порадуйте своих родных, подписав их на  «Воранаўскую газету»!

Напоминаю, подписка на 3 квартал 2020 года завершается. Используйте свой шанс стать читателем газеты с 75-летней историей и среди первых узнавать обо всем самом важном и интересном, что происходит на нашей малой родине!

Главный редактор Татьяна Дудко.

 

 
 
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Чтобы подписаться на «Воранаўскую газету», теперь не обязательно отправляться в почтовое отделение или приглашать к себе на дом почтальона. Достаточно иметь под...
 
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