В рамках еженедельных прямых линий 27 июня «прямую телефонную линию» с населением района проведет заместитель председателя Волковысского райисполкома Дмитрий Николаевич Юшин.

Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.