Страничка славы в истории наших предков

Источник материала: Ивьевский край

“Война – страшное дело. Складывается пасьянс, и ты оказываешься в точке, где у тебя нет выбора”.



















С 25 по 28 июня 1941 года на границе Трабы - Жемыславль - Субботники солдаты 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии вели ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками, в ходе которых было уничтожено 127 танков, сбито 8 самолетов и остановлено наступление противника! Не обошлось, конечно, без жертв. На войне как на войне.

В рамках проекта «Память. Единство. Победа», посвященного событиям Великой Отечественной войны, с целью присоединения к новой культуре памяти, сохранения исторической памяти о военных действиях Великой Отечественной войны, увековечения имен героев,

22.06.2020г. прошло торжественное открытие информационного табло в агрогородке Жемыславль Ивьевского района «Мы помним! Мы гордимся!» на площадке возле школы.

Есть такая детская игра: «Бери и помни». Кто взял, но забыл об этом, - тот проиграл. К счастью, мы помним.

Мы помним, что 24-я Самарско-Ульяновская стрелковая дивизия под командованием Кузьмы Никитовича Галицкого считалась одной из лучших в Красной Армии. Уже весной 1941 г. она была укомплектована по штатам военного времени, а сам К. М. Галицкий считался одним из грамотных, дальновидных командиров.

Бои на границе Трабы-Жемыславль-Субботники были важны и не остались не замеченными советским и немецким командованием.

В этих боях дивизия доказала, что она может успешно сражаться с вражескими танками, организовывать марш-броски на большие расстояния, умело действовать в контрнаступлении, обороне, наступлении, отступлении. Они были отмечены в 1941 году газетами «Правда» и «Красная звезда» и стали примером для других подразделений Красной Армии.

Каждый год в Беларуси 22 июня слышна ласковая грусть тихих песен. Мы вспоминаем тех, кто приближал Победу, кому обязаны свободой и счастьем, говорим “спасибо” за возможность любить, видеть красоту окружающего мира, выражаем благодарность тем людям, которые хранят для нас и наших детей, внуков и правнуков славную историю белорусского народа.

Право открыть информационное табло "Мы помним! Мы гордимся!" предоставлено председателю Совета депутатов Ивьевского района Александру Александровичу Хвасько, председателю Субботникского сельского исполнительного комитета Валентине Станиславовне Филон, учителю истории, краеведу Андрею Викторовичу Волчку.

Учитель истории, краевед Андрей Викторович Волчок:

-Жемыславль, Субботники, Трабы – красивые места с богатым историческим прошлым. К сожалению, они связаны с военными событиями июня 1941 года. Здесь проходили тяжелые, упрямые бои против немецко-фашистских войск. 22 июня – день памяти предков, которые, защищая Родину, отдали свои жизни. Нам так важно сохранить знания об этих событиях, ведь времени проходит все больше и больше, стирая в памяти детали. Горько осознавать, что появились так называемые историки, которые стремятся исказить исторические факты. Поэтому молодому поколению важно донести правду. Благодаря подвигу, неимоверным усилиям солдат, офицеров, которые погибли, но исполнили свой человеческий и гражданский долг, события июньских дней 1941 года навсегда вписали страничку славы в историю наших предков.

Давайте же сохраним память предков, передавших нам идеалы и веру в бога!

И. Холяво

Фото С.Зенкевича