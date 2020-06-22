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Как быстро убрать жир с коленей. Простые способы
Источник материала: ОНТ
Некоторые люди для идеальных коленей делают себе пластическую операцию. Если на такие риски вы не способны, то не стоит расстраиваться. Оказывается, что от жира на коленях можно избавиться в домашних условиях, выполняя некоторые упражнения, сообщает Cosmo.ru.
1. Велотренировка
Для того, чтобы убрать жир с коленей, упражнения на велотренажёре должны выполняться по определённой технике. Крутите педали со средней скоростью. Не ускоряйтесь и не замедляйтесь. При этом корпус держите прямо, не наклоняйтесь вперёд. Вы должны чувствовать, как работают передние мышцы бедра. Тренировка должна длиться примерно час.
фото: veloinsider.ru
2. Приседания
Поставьте ноги широко. При этом колени должны смотреть только вперёд. Опускайтесь вниз на выдохе и поднимайтесь вверх на вдохе. Движения должны быть плавными. Начинайте с 15 приседаний и постепенно увеличивайте до 100.
фото: siberianhealth.com
3. Скакалка
Отличный и самый действенный способ убрать жир с колен это прыжки со скакалкой. При этом прыгать следует не высоко, но часто.
фото: skakalka.pp.ua
4. Выпады
Сделайте широкий шаг вперёд и согните колено до угла в 90 градусов. То же самое проделайте и с другой ногой. Сделайте по 15 выпадов на каждую ногу. Если вы сможете больше, то отлично.
фото: kuzmichnatali.ru
фото главное: beautyexpert.pro
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Некоторые люди для идеальных коленей делают себе пластическую операцию. Если на такие риски вы не способны, то не стоит расстраиваться. Оказывается, что от жира на...
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