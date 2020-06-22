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В Пинске при столкновении с Audi пострадали водитель и пассажирка Nissan
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека.
Как
Во время поворота налево иномарка не пропустила ехавшую во встречном направлении Audi 100, которой управлял 38-летний пинчанин. Произошло столкновение.
В аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка Nissan, которая находилась на переднем сиденье. Мужчине потребовалась госпитализация.
Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске мотоциклист врезался в поворачивавшую легковушку.
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Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний житель деревни...
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