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В Пинске при столкновении с Audi пострадали водитель и пассажирка Nissan

22.06.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района за рулём Nissan Primera двигался по улице Первомайская.

В Пинске при столкновении с Audi пострадали водитель и пассажирка Nissan
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Во время поворота налево иномарка не пропустила ехавшую во встречном направлении Audi 100, которой управлял 38-летний пинчанин. Произошло столкновение.

В аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка Nissan, которая находилась на переднем сиденье. Мужчине потребовалась госпитализация.

В Пинске при столкновении с Audi пострадали водитель и пассажирка Nissan
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Ведётся проверка.

На прошлой неделе в Минске мотоциклист врезался в поворачивавшую легковушку.

Водитель мотоцикла получил травмы – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний житель деревни...
 
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