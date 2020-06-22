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Эдуард Герасимович, который половину своей жизни руководит Горьковским, отмечает юбилей
Источник материала: ОНТ
Поздравления с днем рождения сегодня звучат в адрес заслуженного работника культуры Беларуси. Эдуарду Герасимовичу – директору драматического театра имени Горького – 75.
На сцене театра собрался практически весь культурный свет страны – актеры, режиссеры. Коллеги поздравили Эдуарда Ивановича с юбилеем. Этим театром он руководит с 1983 года. Именно при нем театру присвоили звание «академический» в 1994 году, а позже, через пять лет, «национальный». В это время жизнь театра вышла на новый уровень. Творческие труппы выезжали на большие гастроли за границу, принимали участие в международных фестивалях и не раз становились дипломантами. Эти традиции намерены продолжать и дальше. Ведь, как намекнул Эдуард Герасимович, пока здоровье позволяет, и дальше будет заботиться о театре.
Вновь блеснуть удастся, но чуть позже. Сцену театра сейчас ремонтируют. Через два месяца работы завершатся. К следующему сезону – новый свет, звук, поворотная площадка. При этом репетиции не прекращаются и сейчас – всё онлайн. В работе несколько спектаклей. Вскоре зрители увидят «Братьев Карамазовых», «Единственного наследника» и «Графа Монте-Кристо».
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Поздравления с днем рождения сегодня звучат в адрес заслуженного работника культуры Беларуси. Эдуарду Герасимовичу – директору драматического театра имени...
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