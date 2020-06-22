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Микроавтобус влетел в бетономешалку в Осиповичском районе - пострадала пассажирка

22.06.2020 17:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 19 июня в Осиповичском районе в бетономешалку врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, сообщили в ГАИ области. Пострадала 19-летняя пассажирка.


Фото: УВД ГАИ Могоблисполкома

ДТП произошло на 112-м километре трассы М5 Минск — Гомель, недалеко от деревни Лучицы Осиповичского района, около 2 часов ночи. За рулем микроавтобуса был 47-летний гомельчанин. По предварительным данным, он отвлекся от управления, в итоге машина врезалась в бетономешалку, которая ехала впереди.


Фото: ГАИ Могоблисполкома

19-летняя пассажирка Mercedes, которая ехала на переднем сиденье, с травмами в больнице.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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