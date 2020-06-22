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Реакция собаки на котят умилила соцсети

22.06.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция собаки на котят умилила соцсети

Видеоролик с участием собаки, которая приняла котят, как своих детей, набирает популярность в соцсетях.

Ролик был опубликован в Facebook и растопил сердца пользователей.

На кадрах, пес обращается с котятами, будто это его щенки.

«Чудо-мама. Сколько нежности и заботы», «Какая добрая собака. А котятки пригрелися у собаки. Гармония. Очень хорошо спасибо», «Животные добрее чем люди», – написали пользователи.

У этой доброй собаки есть аккаунт в Instagram, где можно посмотреть и другие трогательные видеоролики с ее участием.


Фото: Instagram

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Видеоролик с участием собаки, которая приняла котят, как своих детей, набирает популярность в соцсетях. Ролик был опубликован в Facebook и растопил сердца...
 
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