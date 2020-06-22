ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

22.06.2020 18:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском штате Северная Каролина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

ЧП произошло во время уличной вечеринки. Неизвестные открыли огонь по людям.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

По словам очевидцев, стреляли с разных сторон. Люди не понимали в какую сторону бежать, чтобы спастись. Началась паника. Вероятнее всего, именно поэтому помимо стрельбы произошло также несколько ДТП.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

Под колеса машин попали пять человек. Все они госпитализированы.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

В полиции полагают, что стрелявших было несколько. Правоохранители занимаются их поисками.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском штате Северная Каролина, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика