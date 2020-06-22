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Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Проблема лишь состоит в том, что наши потребности в связи с этой эпидемией возросли в разы. Мы недавно посчитали, что за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно такая огромная клиника, как наша, с огромным числом операционных тратит за три года. Естественно, любая помощь, любое пополнение наших запасов и наших ресурсов нам только приносит пользу.
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Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года
Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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