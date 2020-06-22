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Неубиваемые. Можно ли сегодня купить что-то с пожизненной гарантией

22.06.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: getty images

Долговечных товаров становится все меньше – производители заинтересованы в том, чтобы вещи ломались, а люди тратили деньги на приобретение новых.

Впрочем, некоторые фирмы отрицают эти новые правила. И даже дают пожизненную гарантию на свою продукцию, пишет Maxim.

Впрочем, разные фирмы используют термин «пожизненная гарантия»  по-разному: бывает, что компания устанавливает срок службы товара в 10 лет, дает на это время гарантию и называет ее пожизненной. Однако правильнее говорить о пожизненной гарантии, если она покрывает весь срок владения вещью.

Часы

Вопреки мифам, далеко не все швейцарские часовщики дают долгую гарантию на золотые хронографы с репетирами. Зато французы из Cartier смело обещают владельцу часов «исправление любого производственного дефекта в течение неограниченного периода времени». Фраза, впрочем, двусмысленная, если знать о неспешности французов.

Ручка

А вот тут швейцарцы оказались смелее прочих. Запредельные гарантии на знаменитый Parker — из области мифов, это обычно три года с продлением. Зато фирма Caran d'Ache, которая тщательно покрывает ручки сереб­ром и родием, обещает пожизненную гарантию на все узлы и детали. Которых там, правда, не так и много.

Зажигалка

После того как Тарантино отрекламировал Zippo в «Четырех комнатах», этот бренд мог бы уйти на пенсию, забив и без того полные закрома внезапной сверхприбылью. Но там продолжают штамповать брутальные стальные зажигалки с традиционным фитилем и чинят бесплатно даже те из них, что сделаны в 1930-е годы.

Велосипед

Точнее, не весь, а стальная рама. Пожизненную гарантию на нее дает фирма Kona. Хотя гарантия на кусок стали, пусть и подверженный стрессам, не кажется таким уж отчаянно смелым ходом.

Нож

Народная молва гласит, что какой-то швейцарский нож — то ли Victorinox, то ли Wenger — упал однажды в колодец и пролежал там пару лет, пока его не нашли во время ремонта. У него проржавела пружинка на ножницах, но все лезвия были в порядке. Нам это дает внезапное знание о том, что в Швейцарии есть колодцы, а упомянутым фирмам — возможность давать на ножи пожизненную гарантию.

Имплант

Если в твое тело вживили что-то инородное, но нужное, хочется, чтобы оно не вышло из строя сразу по окончании гарантии, как это делают некоторые дорогие автомобили. Если с имплантом Nobel Biocare такое и случится, фирма будет все чинить бесплатно, пока человек жив и имплант у него во рту. Та же история с грудными имплантами Mentor.

 
 
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Долговечных товаров становится все меньше – производители заинтересованы в том, чтобы вещи ломались, а люди тратили деньги на приобретение новых.
 
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