ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

22.06.2020 18:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Самая крупная партия помощи из Польши прибыла в белорусскую столицу в начале июня – более 40 грузовиков. Средства защиты, лекарства и оборудование распределили между больницами по всей стране.

Медицинский груз, доставленный в Минск 22 июня, был закуплен в рамках другого проекта. Осуществить доставку помогло благотворительное католическое общество.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Магдалена Сидорович, первый секретарь посольства Польши в Беларуси:
Это помощь, которую мы осуществляем с «Каритас». Она тоже будет передана в Могилев. В этом году передавали медицинское оборудование в больницы в Пинске, Витебске. Мы там сотрудничаем с домом для престарелых и ветеранов, тоже передали деньги, чтобы они как-то обеспечили себя.

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Андрей Жилевич, директор благотворительного католического общества:
Чарговы месяц мы развозім менавіта сродкі індывідуальнай абароны, таксама як і дробныя медыцынскія прылады, абсталяванне для таго, каб дапамагаць людзям на месцах, якія ратуюць кожнае жыццё. На сёння гэта ўжо дастаткова вялікая колькасць і раённых шпіталяў, і тэрытарыяльных цэнтраў.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

В ближайшее время в Беларусь доставят гуманитарную помощь еще из трех стран – это Чехия, Словакия и Венгрия. Ее направят не только в больницы, но и в социальные службы, которые оказывают помощь людям на самоизоляции.

Люди в материале: Магдалена Сидорович, Андрей Жилевич

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика