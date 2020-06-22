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Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная партия помощи из Польши прибыла в белорусскую столицу в начале июня – более 40 грузовиков. Средства защиты, лекарства и оборудование распределили между больницами по всей стране.
Медицинский груз, доставленный в Минск 22 июня, был закуплен в рамках другого проекта. Осуществить доставку помогло благотворительное католическое общество.
Магдалена Сидорович, первый секретарь посольства Польши в Беларуси:
Андрей Жилевич, директор благотворительного католического общества:
В ближайшее время в Беларусь доставят гуманитарную помощь еще из трех стран – это Чехия, Словакия и Венгрия. Ее направят не только в больницы, но и в социальные службы, которые оказывают помощь людям на самоизоляции.
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Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски,...
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