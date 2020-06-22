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На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?

22.06.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

Это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка».

Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 рублей – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200,01 до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 рублей в подарок.

На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?

Игра проходит в 12 этапов, каждый из них продлится ровно неделю. На каждом этапе по пять победителей будет определено в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?

На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?

Напомним, сервисом «Оплати» можно рассчитываться в магазинах, транспорте, кафе и совершать платежи ЕРИП без комиссий и переплат.

*На правах рекламы

О других новостях экономики за 22 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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