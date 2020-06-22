Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите на строительство БелАЭС

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В соглашение о кредите на строительство БелАЭС вносятся изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий проект протокола одобрило правительство России.

Документ предполагает продление использования кредита на два года – до 2022-го. Кроме того, снижается процентная ставка.





Она теперь будет фиксированной – 3,3 % годовых, а дата начала погашения основного долга переносится с апреля 2021 года на апрель 2023 года.