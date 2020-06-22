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Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите на строительство БелАЭС

22.06.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В соглашение о кредите на строительство БелАЭС вносятся изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий проект протокола одобрило правительство России.

Документ предполагает продление использования кредита на два года – до 2022-го. Кроме того, снижается процентная ставка.

Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите на строительство БелАЭС

Она теперь будет фиксированной – 3,3 % годовых, а дата начала погашения основного долга переносится с апреля 2021 года на апрель 2023 года.

О других новостях экономики за 22 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. В соглашение о кредите на строительство БелАЭС вносятся изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий проект...
 
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