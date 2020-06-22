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В Логойском районе сгорела пилорама
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Огонь уничтожил пилораму и деревообрабатывающий станок в деревне Слобода Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, здание горело открытым пламенем. Пожар локализовали. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Новости Беларуси. Огонь уничтожил пилораму и деревообрабатывающий станок в деревне Слобода Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда...
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