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В Логойском районе сгорела пилорама

22.06.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Огонь уничтожил пилораму и деревообрабатывающий станок в деревне Слобода Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе сгорела пилорама

В Логойском районе сгорела пилорама

Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, здание горело открытым пламенем. Пожар локализовали. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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Новости Беларуси. Огонь уничтожил пилораму и деревообрабатывающий станок в деревне Слобода Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда...
 
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