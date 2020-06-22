|
Салат из брокколи. Простой рецепт на каждый день от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Сегодня на нашем столе брокколи. Польза этого овоща огромна: в нем содержится большое количество минералов и витаминов. Брокколи оказывает положительное влияние на пищеварительную, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Обладает противовоспалительным и антиканцерогенным эффектом. Брокколи – продукт гипоаллергенный и диетический, поэтому употреблять в пищу ее могут как взрослые, так и дети. Главное, выбрать оптимальный способ приготовления. Я предлагаю салат из брокколи.
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
В глубокую ёмкость режем помидор. Свежую брокколи делим на соцветия, режем мелко и выкладываем в тарелку к помидорам. Добавляем к овощам сливочный сыр, кунжут и петрушку. Наш салат готов!
Приятного аппетита!
АВТОР:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на нашем столе брокколи. Польза этого овоща огромна: в нем содержится большое количество минералов и витаминов. Брокколи оказывает положительное влияние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)