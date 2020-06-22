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Салат из брокколи. Простой рецепт на каждый день от телеведущей Екатерины Тишкевич

22.06.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат из брокколи. Простой рецепт на каждый день от телеведущей Екатерины Тишкевич

Сегодня на нашем столе брокколи. Польза этого овоща огромна: в нем содержится большое количество минералов и витаминов. Брокколи оказывает положительное влияние на пищеварительную, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Обладает противовоспалительным и антиканцерогенным эффектом. Брокколи – продукт гипоаллергенный и диетический, поэтому употреблять в пищу ее могут как взрослые, так и дети. Главное, выбрать оптимальный способ приготовления. Я предлагаю салат из брокколи.

Итак, вам понадобится:

  • - помидор - 1 шт (большой);
  • - брокколи - 100 г;
  • - сливочный сыр - 70 г;
  • - кунжут - щепотка;
  • - петрушка.

Как готовить?

В глубокую ёмкость режем помидор. Свежую брокколи делим на соцветия, режем мелко и выкладываем в тарелку к помидорам. Добавляем к овощам сливочный сыр, кунжут и петрушку. Наш салат готов!


Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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Сегодня на нашем столе брокколи. Польза этого овоща огромна: в нем содержится большое количество минералов и витаминов. Брокколи оказывает положительное влияние...
 
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