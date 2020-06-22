ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина

22.06.2020 18:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия на водохранилище Дрозды, здесь утонул мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина

ЧП произошло 21 июня. Спасатели отправились к месту происшествия сразу после сообщения очевидца. Тело нашли в 30 метрах от берега. Реанимировать мужчину не удалось.

Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина

Это уже шестая жертва воды в Минске за последний месяц. МЧС еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности на пляжах.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Трагедия на водохранилище Дрозды, здесь утонул мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП произошло 21 июня. Спасатели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олигархи против Александра Григорьевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика