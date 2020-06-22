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Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия на водохранилище Дрозды, здесь утонул мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ЧП произошло 21 июня. Спасатели отправились к месту происшествия сразу после сообщения очевидца. Тело нашли в 30 метрах от берега. Реанимировать мужчину не удалось.
Это уже шестая жертва воды в Минске за последний месяц. МЧС еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности на пляжах.
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Новости Беларуси. Трагедия на водохранилище Дрозды, здесь утонул мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП произошло 21 июня. Спасатели...
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