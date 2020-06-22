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В Вилейке Audi сбила 10-летнего велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП произошло в Вилейке. Водитель Audi сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все случилось на закруглении дороги на улице Озерной. Школьник двигался навстречу автомобилю. Он госпитализирован.
А в Минском районе возле деревни Якубовичи водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком. Водитель последнего доставлен в больницу.
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Вилейке. Водитель Audi сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все случилось на закруглении дороги на...
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