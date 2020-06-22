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Кратковременные дожди и никакой 30-градусной жары: прогноз погоды на 23 июня

22.06.2020 18:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кратковременные дожди и никакой 30-градусной жары: прогноз погоды на 23 июня

Завтра, 23 июня, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь по югу скажется влияние малоподвижного влажного атмосферного фронта. В результате там ожидаются сильные ливни с грозами. 

Во вторник будет облачно с прояснениями. По южной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах порывистый северо-восточный ветер и дожди.  Влажность от 40% по северу до 90% по югу. Атмосферное давление будет расти. 

Утром будет достаточно свежо и комфортно. От +16°C по северо-востоку до +20°C градусов по юго-востоку. К середине дня столбики термометров поднимутся выше двадцатиградусной отметки. Теплее всего в северо-восточных и центральных регионах, в том числе и в Минске – около +22°C. К вечеру температура существенно не изменится: от +19°C в Бресте до +22°C в Гродно.  

До конца недели благодаря влиянию Скандинавского антициклона будет преимущественно солнечно и сухо, лишь в среду массивы кучевых облаков принесут в Брестскую область кратковременные дожди. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Температура воздуха в среду ночью +9°C …+16°C, максимальная днем +21°C …+27°C, в последующие дни еще на два-три градуса теплее. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Завтра, 23 июня, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь по югу скажется влияние малоподвижного влажного атмосферного...
 
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