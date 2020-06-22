Кратковременные дожди и никакой 30-градусной жары: прогноз погоды на 23 июня

Источник материала: ОНТ

Завтра, 23 июня, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь по югу скажется влияние малоподвижного влажного атмосферного фронта. В результате там ожидаются сильные ливни с грозами.

Во вторник будет облачно с прояснениями. По южной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах порывистый северо-восточный ветер и дожди. Влажность от 40% по северу до 90% по югу. Атмосферное давление будет расти.

Утром будет достаточно свежо и комфортно. От +16°C по северо-востоку до +20°C градусов по юго-востоку. К середине дня столбики термометров поднимутся выше двадцатиградусной отметки. Теплее всего в северо-восточных и центральных регионах, в том числе и в Минске – около +22°C. К вечеру температура существенно не изменится: от +19°C в Бресте до +22°C в Гродно.

До конца недели благодаря влиянию Скандинавского антициклона будет преимущественно солнечно и сухо, лишь в среду массивы кучевых облаков принесут в Брестскую область кратковременные дожди. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Температура воздуха в среду ночью +9°C …+16°C, максимальная днем +21°C …+27°C, в последующие дни еще на два-три градуса теплее.

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