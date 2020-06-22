«Когда нет цевья, гореть нечему». В России попытались уничтожить АК-103 непрерывным огнем

Источник материала: Tut.by

Эксперт по оружию концерна «Калашников» Георгий Губич продолжает уничтожать различный огнестрел непрерывным огнем. На этот раз «Разрушители оружия» попробовали сломать АК-103. Это уже вторая попытка расправиться с моделью, в прошлый раз автомат отстрелял 1400 патронов , после чего у испытателей кончились боеприпасы.

Теперь Губич подготовился лучше и взял четыре цинка патронов — 2800 штук. Перед испытанием с автомата сняли цевье, мотивируя, что «на западных моделях цевья алюминиевые и они не горят».

После отстрела четырех магазинов по 30 патронов ствол задымился. Других проблем не было до 480 выстрела — после этого испытателю стало трудно взводить затвор. Вскоре для взведения автоматом пришлось бить по столу, иначе затвор не поддавался. Других проблем у оружия не было до самого конца («Когда нет цевья, гореть нечему», — прокомментировал эксперт), но взведение было все труднее и труднее, пока, отстреляв 1440 патронов, Губич в итоге не смог дослать следующий.

Остудив и разобрав оружие, эксперт выяснил, что автомат ни при чем. При выстрелах от патронов отлетал лак, который в итоге как эпоксидная смола залил затвор, и тот перестал работать. В случае с нормальными боеприпасами АК-103, без сомнений, смог бы работать и дальше.