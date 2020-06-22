ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Когда нет цевья, гореть нечему». В России попытались уничтожить АК-103 непрерывным огнем

22.06.2020 18:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эксперт по оружию концерна «Калашников» Георгий Губич продолжает уничтожать различный огнестрел непрерывным огнем. На этот раз «Разрушители оружия» попробовали сломать АК-103. Это уже вторая попытка расправиться с моделью, в прошлый раз автомат отстрелял 1400 патронов, после чего у испытателей кончились боеприпасы.

Теперь Губич подготовился лучше и взял четыре цинка патронов — 2800 штук. Перед испытанием с автомата сняли цевье, мотивируя, что «на западных моделях цевья алюминиевые и они не горят».

После отстрела четырех магазинов по 30 патронов ствол задымился. Других проблем не было до 480 выстрела — после этого испытателю стало трудно взводить затвор. Вскоре для взведения автоматом пришлось бить по столу, иначе затвор не поддавался. Других проблем у оружия не было до самого конца («Когда нет цевья, гореть нечему», — прокомментировал эксперт), но взведение было все труднее и труднее, пока, отстреляв 1440 патронов, Губич в итоге не смог дослать следующий.

Остудив и разобрав оружие, эксперт выяснил, что автомат ни при чем. При выстрелах от патронов отлетал лак, который в итоге как эпоксидная смола залил затвор, и тот перестал работать. В случае с нормальными боеприпасами АК-103, без сомнений, смог бы работать и дальше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлый раз автомату, чтобы сломаться, не хватило патронов. В этот раз получилось
 
Новости дня
Новости разные
 
Кратковременные дожди и никакой 30-градусной жары: прогноз погоды на 23 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика