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Восемь детей утонули на юго-западе Китая

22.06.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. ЧП на юго-западе Китая. В городе Чунцин утонули восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь детей утонули на юго-западе Китая

Жертвами трагедии оказались ученики одной из местных средних школ, которые играли на берегу водоема. Один из них случайно упал в воду.

Восемь детей утонули на юго-западе Китая

В попытке спасти товарища семеро ребят также оказались в реке. Из-за сильного течения выбраться живым оттуда уже никто не смог.

Восемь детей утонули на юго-западе Китая

В спасательной операции принимали участие свыше 200 человек. Спустя несколько часов поисков тела всех детей были найдены.

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Новости Китая. ЧП на юго-западе Китая. В городе Чунцин утонули восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами трагедии оказались ученики...
 
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