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В июле повышают пенсии. А сколько получают на заслуженном отдыхе жители стран-соседок

22.06.2020 18:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июля в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Повышение составит в среднем 5,2%. Как сообщает Минтруда, в июле средний размер пенсии по возрасту составит 470,6 рубля (плюс 23,1 рубля по сравнению с июнем), но это усредненные цифры — в каждом конкретном случае новый размер пенсий будет зависеть от стажа и зарплаты. В текущем году это первое повышение пенсий. Напомним, что по закону они должны индексироваться минимум один раз в год.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас получают пенсионеры в странах-соседках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В России в апреле этого года средняя пенсия составила 14 980 рублей (примерно 513 белорусских). Пенсии у наших соседей были проиндексированы на 6,6% с 1 января, а в августе отдельное повышение пенсий ждет работающих пенсионеров. При этом пенсии могут сильно отличаться в зависимости от региона. Например, в Москве с сентября прошлого года минимальная пенсия составляет 19 500 рублей (667 белорусских). Тем, у кого пенсия меньше, доплачивают до этого минимума.

По данным за март, пенсия в России в среднем составляла 29,3% от средней зарплаты по стране (в марте прошлого года эта доля равнялась 32,6%).

В Украине, по данным на 1 апреля, пенсионеры в среднем получали по 3170,14 гривен (282 рубля). Там последнее повышение тоже прошло 1 января текущего года, средняя пенсия выросла на 87,16 гривен (8 рублей). Кроме того, в марте по решению президента Владимира Зеленского все пенсионеры, чья пенсия недотягивает до 5000 гривен, получили дополнительную выплату в 1000 гривен (89 рублей). Это одна из мер поддержки населения в связи с пандемией COVID-19.

В Литве пенсии тоже повысили с 1 января этого года. Теперь средняя пенсия по старости составляет 375 евро (997 рублей), по сравнению с прошлым годом прибавка составила 30 евро (80 рублей). Средняя пенсия при наличии необходимого стажа работы чуть выше средней — 397 евро (1058 рублей), здесь прибавка равна 32,5 евро (87 рублей).

При этом в Литве в связи с пандемией COVID-19 всем получателям социальных выплат, в том числе пенсионерам, в августе хотят выделить дополнительное разовое пособие в размере 200 евро (533 рубля). Эту меру уже утвердило правительство, теперь дело за подписью президента.

В марте средняя выплаченная пенсия в Польше составила 2477 злотых (1480 рублей). В текущем году эти выплаты были повышены на 3,24%.

В Латвии средняя пенсия равняется 382 евро (1018 рублей). За прошлый год выплата для пенсионеров увеличилась на 30 евро (80 рублей).

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Посмотрели, какие в среднем пенсии в соседних странах и когда они повышались в прошлый раз.
 
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