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Виктор Гончаренко не будет готовить ЦСКА к следующему матчу
Источник материала: Tut.by
Белорусский тренер Виктор Гончаренко не будет готовить московский ЦСКА к матчу с «Динамо»,
Причиной этого является плохое самочувствие Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:4).
Готовить команду к следующей игре будет его ассистент Сергей Овчинников.
По информации
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Белорусский тренер Виктор Гончаренко не будет готовить московский ЦСКА к матчу с «Динамо», сообщает официальный твиттер «армейцев».
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