Виктор Гончаренко не будет готовить ЦСКА к следующему матчу

Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер Виктор Гончаренко не будет готовить московский ЦСКА к матчу с «Динамо», сообщает официальный твиттер «армейцев».



Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

Причиной этого является плохое самочувствие Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:4).

Готовить команду к следующей игре будет его ассистент Сергей Овчинников.

По информации «Чемпионата» , Гончаренко подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.