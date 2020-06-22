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Виктор Гончаренко не будет готовить ЦСКА к следующему матчу

22.06.2020 18:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер Виктор Гончаренко не будет готовить московский ЦСКА к матчу с «Динамо», сообщает официальный твиттер «армейцев».


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

Причиной этого является плохое самочувствие Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:4).

Готовить команду к следующей игре будет его ассистент Сергей Овчинников.

По информации «Чемпионата», Гончаренко подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

 
 
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Белорусский тренер Виктор Гончаренко не будет готовить московский ЦСКА к матчу с «Динамо», сообщает официальный твиттер «армейцев».
 
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