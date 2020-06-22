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«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
В 1941 укрепрайоны на западной границе так и не успели достроить. Вместо запланированных 500 ДОТов на момент наступления немцев к отпору врага готовы только – 100. В своих отчётных документах фашисты так и писали: самый эффективный способ поражать ДОТы советской армии – из зенитных пушек с расстояния 100 метров.
Валерий Балута, начальник учебно-методического отдела Военной академии:
Даже имеются факты, что использовали такой метод как закладку входа, замуровывали его с помощью кирпича или бетона.
Виктор Липский, полковник запаса:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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