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«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы

22.06.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы

В 1941 укрепрайоны на западной границе так и не успели достроить. Вместо запланированных 500 ДОТов на момент наступления немцев к отпору врага готовы только – 100. В своих отчётных документах фашисты так и писали: самый эффективный способ поражать ДОТы советской армии – из зенитных пушек с расстояния 100 метров.

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«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы

Валерий Балута, начальник учебно-методического отдела Военной академии:
Гарнизоны отказывались к сдаче. Поэтому немецкие саперы заливали туда бензин, смолу или другие горючие смеси и поджигали. В отверстие воздуховодов вставляли стволы огнеметов и выжигали всё, что там находилось внутри. Если гарнизон не сдавался и дальше продолжал сопротивление, то тогда ДОТы подрывали.

«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы

Даже имеются факты, что использовали такой метод как закладку входа, замуровывали его с помощью кирпича или бетона.

«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы

Виктор Липский, полковник запаса:
Если бы всё было готово, я думаю, что война могла бы здесь и закончиться.

Люди в материале: Валерий Балута, Виктор Липский

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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