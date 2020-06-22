«Работал 14 часов, устал». В Минске судят таксиста, который не заметил, как сбил пешехода, и уехал

Источник материала: Tut.by

«Я понял, что из-за возраста с водительской карьерой пора заканчивать», — говорит на суде обвиняемый 61-летний Валентин, бывший водитель «Яндекс.Такси», который на проспекте Победителей на зебре сбил пешехода. Мужчина не оказал помощь пострадавшему и уехал. Водителя нашли через сутки после аварии, и поначалу он все отрицал. Оказалось, что во время ДТП таксист был уставший — в тот день он работал более 14 часов. Сейчас мужчина признал свою вину и дает признательные показания в суде Центрального района столицы.





«Не признался — боялся ответственности»

ДТП произошло 30 сентября 2019 года, около 22.15, на нерегулируемом пешеходном переходе проспекта Победителей в Минске. Пешехода, который переходил по зебре дорогу, сбил автомобиль с оклейкой «Яндекс.Такси». После наезда водитель скрылся с места аварии. Пешехода с травмами доставили в больницу.

Виновника аварии нашли на следующий день, около 22.00. Им оказался 60-летний мужчина. Под стражу его не брали — ограничились подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности) и ч.1 ст. 317 (Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения).

На прошлой неделе уголовное дело по ДТП начали рассматривать в суде Центрального района Минска. В зале заседания присутствовали лишь двое — обвиняемый Валентин и пострадавший — 25-летний Сергей. За дверями дожидались своей очереди давать показания свидетели происшествия.

— Сильно испугался ответственности. Но потом показания изменил — понял, что это было непорядочно, — говорит в суде водитель.

Водительские права у обвиняемого Валентина уже более 40 лет. В 2019-м мужчина решил поработать в такси — в сервисе «Яндекс.Такси» уже был его сын Владимир, он и порекомендовал отца своему работодателю: ипэшнику из Жодино. Отец с сыном по очереди ездили на Volkswagen Jetta, который взяли по договору аренды.

«Ездил и ездил, усталости не чувствовал»

— Вечером, когда произошло ДТП, я был очень уставший и плохо себя чувствовал — работал с утра — часов с шести-семи. Из-за этого хотел поехать домой, на Орловскую. Когда произошла авария, я туда как раз и ехал, — рассказывает про обстоятельства того дня Валентин.

Таксист вспомнил, что на улице тогда уже были сумерки, горели фонари, накрапывал дождь и дорога была мокрая. Машин на дороге не было, улица практически свободная. Валентин утверждал, что перед переходом он сбросил скорость и ехал медленно — около 30 км/ч. При этом смотрел по сторонам, на телефон не отвлекался.

— На переходе я не видел никакого пешехода. Но когда там ехал, то почувствовал хлопок впереди справа, возле крыла. Это был именно хлопок, а не удар. Я еще удивился: что это могло быть? Подумал, что, может, собака или кот, но никак не мог предположить, что это человек. Поэтому поехал дальше, ведь ничего значительного не произошло.





— Почему вы работали так долго, разве договором у вас не оговорен рабочий график? Зачем вы довели себя до такого состояния? И как же так: не заметить человека? Вы смотрели в зеркала после хлопка? А со зрением у вас все в порядке? — уточнял гособвинитель.

— Ну как оговорен график? Ездишь и ездишь. Вроде бы и не чувствовал усталости… А после перехода я смотрел в заднее зеркало — была пустая дорога, не было там человека. Зрение у меня хорошее. Наверное, я не осознавал тогда, что это могло быть связано с усталостью, — пояснил обвиняемый.

Еще сбил пьяного, наехал на бордюр

После Валентин домой не поехал — отправился к своей знакомой, которая живет в доме в 500−600 метрах от его места жительства. Там припарковал и оставил VW на ночь.

— Знакомой дома не оказалось, поэтому я пошел домой. А машину не перегонял к себе во двор — с парковочными местами там проблема, — объяснил свои действия мужчина.

Утром Валентину позвонил владелец автомобиля — ипэшник из Жодино. Тот приехал в Минск, чтобы забрать VW для прохождения планового техосмотра. Когда таксист и хозяин машины пришли к VW, то увидели, что правая передняя часть авто повреждена. Кроме того, справа впереди на авто стояла запаска.





В суде озвучили информацию, которую выяснили следователи: ДТП, за которое судили таксиста, у него за последнее время не единственное — до этого были две «неприятных ситуации».

— На Юго-Западе пьяного задел правым крылом. Были какие-то повреждения в машине после этого. ГАИ тогда возила меня на экспертизу, все было нормально. Еще на Куйбышева правым колесом наехал на бордюр и повредил его. Поэтому поставил запаску и ездил на ней. Хотел поменять, да шиномонтаж возле дома все время занят был, — объясняет таксист.

Владелец авто: «Приехал, а машина побитая»

Валентин в суде сообщил, что после этой череды происшествий понял: водительскую карьеру пора заканчивать — не тот возраст, реакция.

— Очень раскаиваюсь в том, что произошло. Я сейчас не работаю, но каким-то образом буду возмещать пострадавшему ущерб…

По словам ипэшника, у которого работали обвиняемый с сыном, для него было неприятной новостью то, что машина оказалась поврежденной: об этом водители ему не сообщали.

— Машину я передавал полностью исправную. Приехал 1 октября утром и увидел: треснута фара, поврежден бампер, вмятины на крыле. Запаска справа впереди, в багажнике — поврежденное колесо. Валентин сказал, что, может, при парковке кто-то задел. По поводу ДТП — ни слова. А вечером позвонили из ГАИ, приехали и изъяли автомобиль, — рассказал предприниматель.

Автовладелец сообщил, что в договоре, который он заключал с обвиняемым, отмечено, что в случае причинении вреда всю ответственность за произошедшее несет водитель. Тем не менее суд признал предпринимателя гражданским ответчиком по делу.

Пострадавший: «Никакой помощи, один раз сказал: «Извини»

— Я никому не мешал. Перед переходом дороги убедился в этом. На середине пути боковым зрением увидел приближающийся автомобиль. Мне кажется, ехал он 40−60 км/ч. Заметил, что машина подъезжает и не замедляет ход, поэтому я побежал. Но не успел увернуться: когда последний рывок сделал — в правую ногу удар, — вспоминает о произошедшем пострадавший Сергей. — Не понимаю, как можно было не заметить человека почти два метра ростом?

Парня отбросило на тротуар, он лишь успел подставить вперед руки. Когда Сергей обернулся и посмотрел на свои ноги, то увидел, что джинсы на правой ноге порваны от бедра голеностопа и течет кровь.

— Смотрю: кожа на ноге отслоилась от мышц, я вижу все ткани внутри. Начал кричать, звать людей и просил вызвать скорую. Машина та, не остановившись, уехала.





Очевидцы помогли Сергею: оказали первую помощь, вызвали врачей и милицию. Почти месяц он лечился в госпитале МВД (парень — сотрудник милиции). Потом три месяца лечился на родине — в Поставской больнице.

— Обвиняемый за все это время не выходил со мной на контакт. Лишь один раз во время следственных действиях сказал: «Извини». У меня до сих пор проблемы с ногой, шрам с ладонь, я не могу бегать, плавать. На службе возникли вопросы — пройду ли я комиссию, на учебе в университете проблемы со сдачей сессии.

В счет материальной компенсации морального вреда Сергей потребовал взыскать с владельца автомобиля и таксиста 12 200 рублей. Наказание водителю парень оставил на усмотрение суда.

Рассмотрение дела продолжат на этой неделе.