ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Работал 14 часов, устал». В Минске судят таксиста, который не заметил, как сбил пешехода, и уехал

22.06.2020 18:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Я понял, что из-за возраста с водительской карьерой пора заканчивать», — говорит на суде обвиняемый 61-летний Валентин, бывший водитель «Яндекс.Такси», который на проспекте Победителей на зебре сбил пешехода. Мужчина не оказал помощь пострадавшему и уехал. Водителя нашли через сутки после аварии, и поначалу он все отрицал. Оказалось, что во время ДТП таксист был уставший — в тот день он работал более 14 часов. Сейчас мужчина признал свою вину и дает признательные показания в суде Центрального района столицы.


«Не признался — боялся ответственности»

ДТП произошло 30 сентября 2019 года, около 22.15, на нерегулируемом пешеходном переходе проспекта Победителей в Минске. Пешехода, который переходил по зебре дорогу, сбил автомобиль с оклейкой «Яндекс.Такси». После наезда водитель скрылся с места аварии. Пешехода с травмами доставили в больницу.

Виновника аварии нашли на следующий день, около 22.00. Им оказался 60-летний мужчина. Под стражу его не брали — ограничились подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности) и ч.1 ст. 317 (Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения).

На прошлой неделе уголовное дело по ДТП начали рассматривать в суде Центрального района Минска. В зале заседания присутствовали лишь двое — обвиняемый Валентин и пострадавший — 25-летний Сергей. За дверями дожидались своей очереди давать показания свидетели происшествия.

— Сильно испугался ответственности. Но потом показания изменил — понял, что это было непорядочно, — говорит в суде водитель.

Водительские права у обвиняемого Валентина уже более 40 лет. В 2019-м мужчина решил поработать в такси — в сервисе «Яндекс.Такси» уже был его сын Владимир, он и порекомендовал отца своему работодателю: ипэшнику из Жодино. Отец с сыном по очереди ездили на Volkswagen Jetta, который взяли по договору аренды.

«Ездил и ездил, усталости не чувствовал»

— Вечером, когда произошло ДТП, я был очень уставший и плохо себя чувствовал — работал с утра — часов с шести-семи. Из-за этого хотел поехать домой, на Орловскую. Когда произошла авария, я туда как раз и ехал, — рассказывает про обстоятельства того дня Валентин.

Таксист вспомнил, что на улице тогда уже были сумерки, горели фонари, накрапывал дождь и дорога была мокрая. Машин на дороге не было, улица практически свободная. Валентин утверждал, что перед переходом он сбросил скорость и ехал медленно — около 30 км/ч. При этом смотрел по сторонам, на телефон не отвлекался.

— На переходе я не видел никакого пешехода. Но когда там ехал, то почувствовал хлопок впереди справа, возле крыла. Это был именно хлопок, а не удар. Я еще удивился: что это могло быть? Подумал, что, может, собака или кот, но никак не мог предположить, что это человек. Поэтому поехал дальше, ведь ничего значительного не произошло.


— Почему вы работали так долго, разве договором у вас не оговорен рабочий график? Зачем вы довели себя до такого состояния? И как же так: не заметить человека? Вы смотрели в зеркала после хлопка? А со зрением у вас все в порядке? — уточнял гособвинитель.

— Ну как оговорен график? Ездишь и ездишь. Вроде бы и не чувствовал усталости… А после перехода я смотрел в заднее зеркало — была пустая дорога, не было там человека. Зрение у меня хорошее. Наверное, я не осознавал тогда, что это могло быть связано с усталостью, — пояснил обвиняемый.

Еще сбил пьяного, наехал на бордюр

После Валентин домой не поехал — отправился к своей знакомой, которая живет в доме в 500−600 метрах от его места жительства. Там припарковал и оставил VW на ночь.

— Знакомой дома не оказалось, поэтому я пошел домой. А машину не перегонял к себе во двор — с парковочными местами там проблема, — объяснил свои действия мужчина.

Утром Валентину позвонил владелец автомобиля — ипэшник из Жодино. Тот приехал в Минск, чтобы забрать VW для прохождения планового техосмотра. Когда таксист и хозяин машины пришли к VW, то увидели, что правая передняя часть авто повреждена. Кроме того, справа впереди на авто стояла запаска.


В суде озвучили информацию, которую выяснили следователи: ДТП, за которое судили таксиста, у него за последнее время не единственное — до этого были две «неприятных ситуации».

— На Юго-Западе пьяного задел правым крылом. Были какие-то повреждения в машине после этого. ГАИ тогда возила меня на экспертизу, все было нормально. Еще на Куйбышева правым колесом наехал на бордюр и повредил его. Поэтому поставил запаску и ездил на ней. Хотел поменять, да шиномонтаж возле дома все время занят был, — объясняет таксист.

Владелец авто: «Приехал, а машина побитая»

Валентин в суде сообщил, что после этой череды происшествий понял: водительскую карьеру пора заканчивать — не тот возраст, реакция.

— Очень раскаиваюсь в том, что произошло. Я сейчас не работаю, но каким-то образом буду возмещать пострадавшему ущерб…

По словам ипэшника, у которого работали обвиняемый с сыном, для него было неприятной новостью то, что машина оказалась поврежденной: об этом водители ему не сообщали.

— Машину я передавал полностью исправную. Приехал 1 октября утром и увидел: треснута фара, поврежден бампер, вмятины на крыле. Запаска справа впереди, в багажнике — поврежденное колесо. Валентин сказал, что, может, при парковке кто-то задел. По поводу ДТП — ни слова. А вечером позвонили из ГАИ, приехали и изъяли автомобиль, — рассказал предприниматель.

Автовладелец сообщил, что в договоре, который он заключал с обвиняемым, отмечено, что в случае причинении вреда всю ответственность за произошедшее несет водитель. Тем не менее суд признал предпринимателя гражданским ответчиком по делу.

Пострадавший: «Никакой помощи, один раз сказал: «Извини»

— Я никому не мешал. Перед переходом дороги убедился в этом. На середине пути боковым зрением увидел приближающийся автомобиль. Мне кажется, ехал он 40−60 км/ч. Заметил, что машина подъезжает и не замедляет ход, поэтому я побежал. Но не успел увернуться: когда последний рывок сделал — в правую ногу удар, — вспоминает о произошедшем пострадавший Сергей. — Не понимаю, как можно было не заметить человека почти два метра ростом?

Парня отбросило на тротуар, он лишь успел подставить вперед руки. Когда Сергей обернулся и посмотрел на свои ноги, то увидел, что джинсы на правой ноге порваны от бедра голеностопа и течет кровь.

— Смотрю: кожа на ноге отслоилась от мышц, я вижу все ткани внутри. Начал кричать, звать людей и просил вызвать скорую. Машина та, не остановившись, уехала.


Очевидцы помогли Сергею: оказали первую помощь, вызвали врачей и милицию. Почти месяц он лечился в госпитале МВД (парень — сотрудник милиции). Потом три месяца лечился на родине — в Поставской больнице.

— Обвиняемый за все это время не выходил со мной на контакт. Лишь один раз во время следственных действиях сказал: «Извини». У меня до сих пор проблемы с ногой, шрам с ладонь, я не могу бегать, плавать. На службе возникли вопросы — пройду ли я комиссию, на учебе в университете проблемы со сдачей сессии.

В счет материальной компенсации морального вреда Сергей потребовал взыскать с владельца автомобиля и таксиста 12 200 рублей. Наказание водителю парень оставил на усмотрение суда.

Рассмотрение дела продолжат на этой неделе.

Читайте также

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валентин в суде сообщил, что после этой череды происшествий понял: водительскую карьеру ему пора заканчивать - не тот возраст, реакция.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор рынка облигаций за период 15.06 20.06.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика