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Инспекторы ГАИ в Минске помогли водителю с ребенком: младенец задыхался
Источник материала: ОНТМинске помогли водителю с ребенком: младенец задыхался" class="one-news__figure-img">
В Минске за помощью к инспекторам ГАИ обратился водитель с маленьким ребенком, которого быстро передали медикам,
21 июня утром инспекторы ГАИ Заводского РУВД ехали по Партизанскому проспекту. Возле станции метро «Могилевская» навстречу им выбежал водитель легкового автомобиля, стоящего на «аварийке», и попросил о помощи – новорожденный ребенок, который находился в машине, задыхался, а скорая помощь еще не приехала.
Инспекторы со включенными звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками направились к ближайшей больнице.
На улице Кабушкина они увидели машину скорой помощи и передали ребенка медикам. Младенцу сразу же оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД Беларуси
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В Минске за помощью к инспекторам ГАИ обратился водитель с маленьким ребенком, которого быстро передали медикам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Тelegram-канал...
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