Инспекторы ГАИ в Минске помогли водителю с ребенком: младенец задыхался

Источник материала: ОНТ

Минске помогли водителю с ребенком: младенец задыхался" class="one-news__figure-img">

В Минске за помощью к инспекторам ГАИ обратился водитель с маленьким ребенком, которого быстро передали медикам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Тelegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

21 июня утром инспекторы ГАИ Заводского РУВД ехали по Партизанскому проспекту. Возле станции метро «Могилевская» навстречу им выбежал водитель легкового автомобиля, стоящего на «аварийке», и попросил о помощи – новорожденный ребенок, который находился в машине, задыхался, а скорая помощь еще не приехала.

Инспекторы со включенными звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками направились к ближайшей больнице.

На улице Кабушкина они увидели машину скорой помощи и передали ребенка медикам. Младенцу сразу же оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: МВД Беларуси

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