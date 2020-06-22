Обзор рынка облигаций за период 15.06 20.06.2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



За период 15.06 – 20.06.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок c облигациями, из них:

76 с государственными облигациями (67% от общего количества);

0 с облигациями Национального банка РБ (0%);

14 с облигациями остальных банков РБ (12%);

24 с корпоративными облигациями (21%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 18 4.71 ЮФЛ ВГДО 250 1000 USD 5.7 22.05.2025 12 1.27 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 8 7.5 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "ПК Ромакс" Оп4 100 USD 7.5 16.06.2021 8 9 ЮФЛ ООО "Агрофинанс" Оп1 100 EUR 7.5 07.05.2023 2 7.04 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 2 6.76 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 7 6.98 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 8 01.07.2021 4 8 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 2 8.96 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ПК Ромакс". Бумаги этого рейтинга преимущественно номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 422.84 млн.рублей, из них :

418.65 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (99% от объема);

0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);

3.54 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (1%);

0.65 млн.рублей с корпоративными облигациями (0%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 127.49 7.08 ЮЛ ВГДО 153 1000 USD 7 12.08.2022 48 0.5 ЮЛ ВГДО 250 1000 USD 5.7 22.05.2025 44.1 1.27 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "Агрофинанс" Оп1 100 EUR 7.5 07.05.2023 0.3 7.04 ЮФЛ ООО "ПК Ромакс" Оп4 100 USD 7.5 16.06.2021 0.23 9 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.1 6.76 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 8 01.07.2021 1.58 8 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 1.2 6.98 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 0.72 8.96 ЮЛ

Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась традиционно в государственном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с большим отрывом возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 153 и ВГДО 250, номинированные также в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ООО "Агрофинанс", номиналом в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.