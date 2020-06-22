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Обзор рынка облигаций за период 15.06 20.06.2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
За период 15.06 – 20.06.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок c облигациями, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ПК Ромакс". Бумаги этого рейтинга преимущественно номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 422.84 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась традиционно в государственном сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с большим отрывом возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 153 и ВГДО 250, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ООО "Агрофинанс", номиналом в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
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