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Обзор рынка облигаций за период 15.06 20.06.2020

22.06.2020 18:48 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 15.06 – 20.06.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок c облигациями, из них:

  • 76 с государственными облигациями (67% от общего количества);
  • 0 с облигациями Национального банка РБ (0%);
  • 14 с облигациями остальных банков РБ (12%);
  • 24 с корпоративными облигациями (21%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 18 4.71 ЮФЛ
ВГДО 250 1000 USD 5.7 22.05.2025 12 1.27 ЮФЛ
ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 8 7.5 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ООО "ПК Ромакс" Оп4 100 USD 7.5 16.06.2021 8 9 ЮФЛ
ООО "Агрофинанс" Оп1 100 EUR 7.5 07.05.2023 2 7.04 ЮФЛ
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 2 6.76 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 7 6.98 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 8 01.07.2021 4 8 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 2 8.96 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ПК Ромакс". Бумаги этого рейтинга преимущественно номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 422.84 млн.рублей, из них :

  • 418.65 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (99% от объема);
  • 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
  • 3.54 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (1%);
  • 0.65 млн.рублей с корпоративными облигациями (0%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 127.49 7.08 ЮЛ
ВГДО 153 1000 USD 7 12.08.2022 48 0.5 ЮЛ
ВГДО 250 1000 USD 5.7 22.05.2025 44.1 1.27 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ООО "Агрофинанс" Оп1 100 EUR 7.5 07.05.2023 0.3 7.04 ЮФЛ
ООО "ПК Ромакс" Оп4 100 USD 7.5 16.06.2021 0.23 9 ЮФЛ
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.1 6.76 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 8 01.07.2021 1.58 8 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 1.2 6.98 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 0.72 8.96 ЮЛ

Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась традиционно в государственном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с большим отрывом возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 153 и ВГДО 250, номинированные также в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ООО "Агрофинанс", номиналом в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
 
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