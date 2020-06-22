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Около 30,5 тысячи квадратов арендного жилья планируют построить в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области планируют построить около 30,5 тысячи арендных квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Перспективный план также большой. Так, только в Смолевичском районе в 2020 году появится 45 арендных квартир. Большинство предназначено для специалистов социальной сферы.
С начала года в Смолевичском районе жилье получили около 10 работников медицины и столько же работников образования.
Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
Сегодня в Минской области насчитывается более 15,5 тысяч арендных жилых помещений. Наибольшие объемы такого жилья в Борисовском, Минском и Солигорском районах.
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Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области планируют построить около 30,5 тысячи арендных квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Около 13 новых...
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