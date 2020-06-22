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Белорусы из разных стран вместе спели гимн «Погоня»

22.06.2020 18:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы из разных стран вместе спели гимн «Погоня», написанный на одноименный стих Максима Богдановича. Это продолжение музыкального проекта «Спяваем Годна», благодаря которому белорусы поют онлайн знаковые песни.

Еженедельный музыкальный проект «Спяваем Годна» запустили общественная кампания «Годна» вместе с музыкантом Сергеем Долгушевым, лидером группы Vuraj и создателем инициативы «Спеўны сход».

На данный момент вышло три ролика. Белорусы спели «Паветраны шар» вместе с Лявоном Вольским, «Я нарадзіўся тут» вместе со Змитером Войтюшкевичем, третьей песней стал гимн «Погоня». В записи последней принял участие оперный баритон Илья Сильчуков, сыграли на гуслях и спели Алесь Чумаков и Татьяна Ячная, художественный руководитель и дирижер хора Concordia Галина Казимировская.

В следующий раз участникам споют одну из песен Сергея Михалка. Какую именно — пока секрет. Принять участие в записи может любой, для этого нужно присоединиться к телеграм-каналу и чату «Годна». Именно там будут публиковаться анонсы и инструкции для новых песен, а также советы о том, как правильно петь и играть, чтобы потом видео и звук было проще свести.

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Белорусы из разных стран вместе спели гимн «Погоня». Это продолжение музыкального проекта «Спяваем Годна», благодаря которому белорусы поют онлайн знаковые...
 
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