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Белорусы из разных стран вместе спели гимн «Погоня»
Источник материала: Tut.by
Белорусы из разных стран вместе спели гимн «Погоня», написанный на одноименный стих Максима Богдановича. Это
Еженедельный музыкальный проект «Спяваем Годна» запустили общественная кампания «Годна» вместе с музыкантом Сергеем Долгушевым, лидером группы Vuraj и создателем инициативы «Спеўны сход».
На данный момент вышло три ролика. Белорусы спели «Паветраны шар» вместе с Лявоном Вольским, «Я нарадзіўся тут» вместе со Змитером Войтюшкевичем, третьей песней стал гимн «Погоня». В записи последней принял участие оперный баритон Илья Сильчуков, сыграли на гуслях и спели Алесь Чумаков и Татьяна Ячная, художественный руководитель и дирижер хора Concordia Галина Казимировская.
В следующий раз участникам споют одну из песен Сергея Михалка. Какую именно — пока секрет. Принять участие в записи может любой, для этого нужно присоединиться к
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Белорусы из разных стран вместе спели гимн «Погоня». Это продолжение музыкального проекта «Спяваем Годна», благодаря которому белорусы поют онлайн знаковые...
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