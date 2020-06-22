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Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области заявил, что бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать,
Президент также добавил, что послаблений в борьбе с коррупцией не будет.
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Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области заявил, что бизнес, который честно работает во благо страны и народа,...
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