Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области заявил, что бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать, передает БЕЛТА.

Президент также добавил, что послаблений в борьбе с коррупцией не будет.

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