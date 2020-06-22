Дарить радость людям

Источник материала: Mlife

Теперь детско-юношеский ансамбль народного, эстрадного танца и песни является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, лауреатом премии БРСМ и шестикратным победителем Всемирного чемпионата исполнительских видов искусств в Голливуде.Выступление на празднике Дня семьи, Польша, 2019 год.

А начиналось все со школьного холла в 1988 году на голом энтузиазме.

— В то время я начала работать в СШ № 12 учителем ритмики. Это было такое счастье, я готова была сама заплатить, только бы меня взяли работать с детьми, потому что дети — материал, из которого можно сделать невероятную красоту, — рассказывает Елена Петровна. — Балетного зала не было, был холл школы. Магнитофона и аккомпаниатора тоже не было, мы работали под хлопки «раз-два-три» в фойе школы. Все, что тогда было возможно сделать, делалось, да и делается сейчас, с любовью: я всегда учу детей работать с любовью, и всего себя без остатка отдавать людям и творчеству.

Тогда в школе работал замечательный директор Николай Петрович Баштык, который поддерживал зарождающий танцевальный коллектив. Постепенно был выделен балетный зал, а участие в конкурсах стало приносить победы.

— Но проблема была в костюмах — их не было, — вспоминает художественный руководитель. — Что я сделала? Сняла с окон шторы и тюль и сшила детям первые костюмы. А еще мне очень хотелось сделать школьную сцену больше, но такой возможности не было.

Тогда я узнала, что предпринимательству дан зеленый свет. Я подумала: это даст мне шанс зарабатывать и шить детям красивые костюмы, возить их по всем странам мира. Жизнь меня не то чтобы заставила, но предложила именно такой вариант: одновременно работать в сфере образования и заниматься предпринимательством.

И я хочу сказать, что это дало мне шанс развернуться, получилась своего рода творческая свобода.

На VI Международном фестивале детского творчества«Стань Звездой» в Москве, 2017 год.

С течением времени, когда победы в конкурсах шли одна за другой, директор школы обещал Елене Петровне, что она сможет свозить детей за границу с выступлениями. Как признается она сама, ей нужен был стимул двигаться дальше. Но получалось всегда так, что ребята выезжали куда-то крайне редко. «А знаете, что было самым удивительным в этой ситуации, что дало мне толчок? Я отправилась в Минск и обошла все возможные фонды. Не забывайте, на дворе были 90-е годы. Вообще время тогда было сложное: авария в Чернобыле, развал Союза, тяжелое экономическое положение, талончики. В одном из фондов меня обнадежили, сказав, что к нам в страну приедет японская делегация. Получилось так, что мы понравились», — говорит Елена Петровна. Первая поездка ансамбля была в Японию в 1993 году. И кто мог подумать, что нас объединит одна общая беда: атомный взрыв.

Позже после нескольких поездок в эту страну, творческий коллектив познакомился с удивительным человеком, со слов Елены Руденко, — врачом-эндокринологом Акирой Сугеноя.

Благодаря ему начался новый виток в творчестве: ребята стали выступать перед пятитысячными залами, стали больше ездить с выступлениями за границу. Более того, этот человек не только продвигал белорусскую культуру и участников коллектива в Японии, но еще невероятно помог белорусам, обследуя эндокринную систему и даже проводя операции. «Наша дружба длится многие годы», — сказала Елена Петровна.

В 1998 году по инициативе Елены Руденко и при поддержке местной власти был организован международный детский фестиваль «Земля под белыми крыльями», который на протяжении многих лет собирал сотни детей из разных стран мира. У огромного количества талантливых ребят не только из Беларуси, но и из многих других стран, открылась творческая дорога. Крепкая дружба, переписка, интерес к творчеству друг друга продолжаются и сегодня. За высокий уровень исполнения ансамбль стал обладателем Гран-при этого чудесного фестиваля.

— Как же мы радовались тогда, что именно в нашем живописном провинциальном городе на холмах проходил вот такой международный детский фестиваль! — до сих не скрывает своей радости Елена Петровна.

В 2002 году состоялся международный фестиваль фольк- лора в польском городе Хойнице. Мозырские ребята покорили там сердца всех присутствовавших и уехали домой с победой. Именно тогда, по словам Елены Петровны, зародилась дружба народов, которая с каждым годом крепла, а города Мозырь и Хойнице стали городами-побратимами. Мэр города Арсениуш Финстер и его заместитель Эдвард Петшык сыграли большую роль в развитии культурно-образовательных отношений.

При поддержке композитора, народного артиста Республики Беларусь Эдуарда Ханка и руководителя международных социально-творческих проектов Екатерины Копелевой, был проведен ряд благотворительных концертов в Беларуси и России. Ансамбль стал обладателем Гран-при международного фестиваля «Чунга-Чанга» (Россия).

— Какие-то чудеса в моей жизни всегда происходят. Я не могу это объяснить, но как будто кто-то с детства мне постоянно помогает, даже несмотря и на препятствия на моем жизненном пути. Одним из таких чудес была поездка в Америку, — делится собеседница. — Мне позвонили из Белорусского республиканского союза молодежи и сообщили, что коллектив отобран для участия в международном чемпионате.

Сколько было приложено усилий, труда и недюжинной выдержки, чтобы американская мечта полесских звездочек осуществилась! И вот в 2010 году ансамбль принял участие в Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде. Конкуренция была далеко не шуточной: более пяти тысяч участников со всех континентов демонстрировали свое мастерство. В сложной борьбе наш коллектив завоевал четыре золотые медали в разных номинациях и титул чемпиона мира в категории «юниор». Девять белорусских артистов, из которых самому младшему было 5 лет, покорили Голливуд!

— Когда приступили к оглашению победителей, то начали с бронзовых призеров, потом назвали серебряных. Я стою и думаю: ну, слава Богу, что вышли в финал. И тут наша переводчица громко сказала, чтобы мы быстро поднимались на сцену. «Вам золотую медаль вручают!» — говорит. Вы бы видели, как дети влетели на сцену! Каждому на шею повесили по медали. И, таким образом, мы выходили на сцену шесть раз. За такую победу нас наградили поездкой в Чикаго, где мы пробыли 10 дней. За это время мы дали два концерта для соотечественников, повидали много чего интересного, — рассказала Елена Руденко. — Я так счастлива, что смогла сделать это для детей, потому что поездка в Голливуд — это прекрасный подарок, который они будут передавать и рассказывать своим детям.

После Америки поездки, конкурсы, победы шли чередой. В 2016 году в Артеке, на международном фестивале детского и юношеского творчества «Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить» юные полесские звездочки стали лауреатами. Яркое и красочное выступление артистов покорило жюри, и детей пригласили на VI Международный фестиваль детского творчества «Стань Звездой» в Москву. Как лауреат I степени коллектив выступил в Колонном зале Дома Союзов на грандиозном форуме-концерте в честь 95-летия Пионерии, на котором присутствовали мэтры российской эстрады: Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Иосиф Кобзон и многие другие.

На международном фестивале детского и юношеского творчества «Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить», 2016 год.

Жюри многочисленных конкурсов и фестивалей всегда отмечали неповторимый оригинальный стиль «Палескай зорачкі», совмещение хореографии и актерского мастерства, высокую технику исполнения, харизму и продуманную драматургию каждого номера. Хочется отметить, что все концерты за рубежом благотворительные. Средства, собранные за выступления, направлялись в благотворительные фонды для организации оздоровления детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, детей-сирот из детских домов и малообеспеченных семей.

В музее танцевального коллектива собраны дипломы, грамоты, альбомы, сувениры и материалы, отображающие географию концертов и фестивалей, фотографии и фильмы о повседневной жизни детей, их дружбе, о ведущих артистах разных лет, и выпускниках, многие из которых связали свою жизнь с искусством.

За годы творческой жизни создан большой концертный репертуар, состоящий из образцов классического наследия, народных танцев, современных постановок и музыкальных спектаклей.

Впереди — новые планы, творческий поиск, репетиции и концерты. Годы идут, взрослеют дети, обновляется коллектив, но неизменным остается стремление — дарить радость людям!

/Газета