За помощь медикам: белорусы покупают уникальные часы в благодарность волонтерам

Источник материала: Кричевская жизнь







На онлайн-площадке Ay.by продолжается благотворительный аукцион, главными лотами которого стали наручные часы из уникальной лимитированной серии «Работаем дальше!» коллекции «Час дапамагаць» завода «Луч». До 12:00 24 июня любой желающий еще может присоединиться к волонтерской инициативе #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси» и отблагодарить всех, кто встал на защиту медиков во время пандемии.

В качестве лотов выставлены 19 номерных экземпляров часов с неофициальным слоганом волонтерской кампании #ByCovid19 «Работаем дальше!» – лимитированная серия, которую «Луч» выпустил специально для аукциона. Это дополнение одной из последних коллекций завода «Час дапамагаць». Средства от ее продажи были перечислены на помощь врачам и медицинским учреждениям.

Бенефициарами аукциона стали структуры, с которыми #ByCovid19 объединил усилия с самого начала деятельности, а также площадки, которые отдали свои помещения под региональные хабы и склады. Именно благодаря четкой работе хабов в Минске, Гомеле, Витебске и Гродно волонтеры инициативы максимально быстро доставляли помощь медикам.

Так, благотворительная платформа «Имена» получит сумму, вырученную от продажи четырех лотов аукциона, а Минский хакерспейс, столичная галерея современного искусства «Ў», Центр городской жизни в Гродно, центр культуры VZAP в Витебске и арт-пространство «Ковчег» в Гомеле – сумму от продажи трех лотов каждый.

Выбирая часы, участник аукциона также может сам определить, на счет какого проекта-партнера #ByCovid19 ему хотелось бы сделать взнос. Получить выкупленные часы будущий владелец сможет после того, как сделает взнос, равный конечной ставке, в поддержку инициативы или площадки, за которой закреплен данный лот.

С 17 июня уже сделано более 200 ставок на общую сумму более 5000 рублей. Активная борьба развернулась за лот №1 – по итогам торгов его актуальная цена уже превышает стартовую в 7 раз: она выросла со 100 рублей до 700, но лоты под номерами 4 и 12 пока доступны по меньшей стоимости. Однако пик торгов ожидается именно в последний день аукциона – 24 июня, поэтому шанс побороться за экземпляр уникальных часов еще есть у каждого.

Принять участие в торгах могут все зарегистрированные пользователи онлайн-площадки Ay.by, в том числе проживающие за пределами Беларуси. При этом по некоторым лотам платежи в случае выигрыша могут быть сделаны только резидентами Беларуси (подробнее об этом — в описании каждого лота). Количество ставок не ограничено. В зависимости от текущей стоимости лота минимальный шаг увеличения ставки составляет от 5 до 25 рублей.

Организаторами благотворительного аукциона выступает волонтерская инициатива #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси!» при поддержке Минского часового завода, коммуникационного агентства ARS Communications и онлайн-площадки Ay.by.

Подробности об аукционе доступны по ссылке .









