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В Минтруда пояснили, какие пенсии вырастут с 1 июля (и на сколько), а какие - нет

22.06.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июля в Беларуси поднимут трудовые пенсии. Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля, сообщают в Минтруда. Эта сумма на 23,1 рубля или на 5,2% больше, чем в июне. Повышение этих выплат было запланировано на четвертый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок, это сделано «не из-за популизма и не ради каких-то выборов», отмечал ранее президент.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Минтруда уточняют, что с 1 июля перерасчитают все трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

«Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов», — отмечают в ведомстве.

Перерасчитают пенсии в июле более чем 2,4 миллиона пенсионеров. «На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 миллиарда рублей, в том числе на перерасчет по данному указу 335 миллиона рублей, — поясняют в Минтруда. — Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию».

В ведомстве уточняют, что размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также соцпенсий в июле не изменяются. «Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе».

Напомним, доплаты к пенсия предусмотрены тем, кому исполнилось 75 лет, надбавки на уход — инвалидам 1 группы и тем, кто старше 80 лет, а повышения — в том числе Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам.

Напомним, о том, что в Беларуси намерены в ближайшее время повысить трудовые пенсии, 20 июня заявил Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки. По его словам, повышение было запланировано на четвертый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок, что сделано «не из-за популизма и не ради каких-то выборов», уверяет президент.

«Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал Александр Лукашенко.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10−20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — добавил президент.

Какие пенсии сейчас у белорусов

Тем временем реальный размер назначенных пенсий, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и платные услуги, по данным Белстата, сокращается с сентября 2019 года.

На начало мая в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 529,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий составил 432,7 рубля. Средний размер пенсий по возрасту равнялся 446,7 рубля, по инвалидности — 391,3 рубля, по случаю потери кормильца — 295,5 рубля, социальных пенсий — 222,2 рубля.

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С 1 июля в Беларуси поднимут трудовые пенсии. Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля, сообщают в Минтруда. Эта сумма на 23,1 рубля больше, чем в...
 
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