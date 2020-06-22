Михаил Пастухов: Идея о референдуме - сильный ход, если ее реализовать во время президентской кампании

Пока Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, где ему предъявлено некое "обвинение", штаб объявил о формировании инициативной группы по проведению общенационального референдума за возвращение Конституции 1994 года.





Осуществима ли инициатива в нынешних политических условиях? Не воспользуется ли власть идеей фаворита президентской кампании, брошенного за решетку? На вопросы «Белорусского партизана» ответил доктор юридических наук, в прошлом – судья Конституционного суда Михаил Пастухов.





- Считаю, что инициатива Виктора Бабарико о проведении референдума по возвращению Конституции 1994 года не совсем логичная с правовой точки зрения. Ведь в Беларуси имеется законная Конституция 1994 года и проводить по этому поводу референдум нет смысла.





Достаточно просто признать этот факт, ссылаясь на незаконность всех последующих поправок в Конституцию. Эффектнее всего это сделать после победы на выборах, принеся присягу на Конституции 1994 года.





Сама же идея инициирования референдума в нынешних условиях выглядит как форма мобилизации электората, поскольку реализовать эту идею через частокол препятствий, установленных Избирательным кодексом, фактически невозможно.





- Любая палка о двух концах. Референдум по Конституции 1994 года вроде и благое дело, но ведь это могут использовать в своих интересах и власти...





- Да, идея проведения конституционного референдума раньше была озвучена Лукашенко. Вот только решение этого вопроса он отложил на «новую пятилетку». Не уверен, что ему удастся победить в шестой раз, а уже о последующих сроках и говорить не приходится.





Виктор Бабарико, как мне представляется, пытается упредить инициативу Лукашенко, выбив у него почву из-под ног. Если восстановить Конституцию 1994 года, то это означает завершение всех президентских полномочий Лукашенко после ноябрьского референдума 1996 года.





Всем понятно, что в 96-ом году была принята, по сути, новая Конституции и власть была сосредоточена в руках одного лица. Становится очевидным, что уже тогда Лукашенко утратил право быть легитимным главой государства.





В политическом плане идея о референдуме – это сильный ход, если реализовать ее во время президентской кампании. Она может мобилизовать избирателей на поддержку Виктора Бабарико как претендента на высшую должность, потому что он обещает восстановить конституционную законность в стране и перейти к более мягкой форме правления.





Но это возможно, еще раз подчеркиваю, только в случае победы Бабарико на президентских выборах.





В то же время считаю целесообразным внести поправки в Конституцию 1994 года. Так, речь может идти об ограничении полномочий президента, об изменении порядка формирования правительства, усилении гарантий независимости судов, о введении должности уполномоченного по правам человека.





Можно также отменить смертную казнь, решить вопрос о государственных языках в стране, определить приоритеты внешней политики. То есть, есть ряд актуальных вопросов, которые могут стать предметом референдума. Но это мероприятие следует проводить тогда, когда ситуация станет определенной и стабильной.









- Каковы, на Ваш взгляд, шансы Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, на регистрацию кандидатом в президенты?





- Многое прояснится в ближайшие дни, а именно после поездки Лукашенко в Москву, на военный парад. Скорее всего, там его ждет серьезный разговор с Путиным, в том числе по ситуации с Белгазпромбанком и о статусе Бабарико.





Весьма вероятно, что его, а также сына, освободят из-под стражи. Он будет зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Это станет новым катализатором президентской кампании. Но ее результаты приобретут неясный характер.