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Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

22.06.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Захватчики повторили неусвоенный исторический урок: народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом. Очень созвучно с нашим временем. Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от нашего Бреста. Давайте почтим память павших воинов минутой молчания.

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

Развалины крепости – то, что было с нашей Беларусью. Мемориал – как память о ценности Победы, о ценности выбора.

Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в...
 
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