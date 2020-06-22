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Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Развалины крепости – то, что было с нашей Беларусью. Мемориал – как память о ценности Победы, о ценности выбора.
Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в...
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