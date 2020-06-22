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Лукашенко хотел бы видеть хотя бы по одному знаковому объекту в инвестпрограммах регионов на пятилетку

22.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы видеть хотя бы по одному знаковому объекту в инвестпрограммах регионов на пятилетку. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко хотел бы видеть хотя бы по одному знаковому объекту в инвестпрограммах регионов на пятилетку

"Имея огромные возможности в промышленности, переработке сельхозсырья, строительстве и логистике, область так и не предложила масштабных инвестиционных проектов, которые способны стать новыми точками роста региона, сформировать базу для опережающего развития в следующей пятилетке", - отметил глава государства.

Он привел в пример Гродно, где принято решение о строительстве нового комбината по производству минеральных удобрений. "Хотелось бы, чтобы и Брестская область имела хотя бы один такой знаковый проект на пятилетку. Мы договорились, что при планировании следующей пятилетки поступим, как в советские времена - пропишем программу строительства конкретных предприятий и их модернизации. Хотелось бы, чтобы по такому знаковому объекту было в каждой области", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается Брестской области, то глава государства отметил, что у региона хорошие перспективы, но есть и ряд проблем, которые лежат на поверхности и требуют решения в кратчайшие сроки. Первое и главное - экономика реального сектора, где в январе-апреле значительно снизились объемы чистой прибыли у организаций. "Понятно, когда мир закрылся, нам было очень трудно в этой ситуации работать. Нам очень важно первыми вскочить туда, где мы можем продать свою продукцию", - подчеркнул белорусский лидер.

Еще одна проблема состоит в том, что рост производительности труда пока отстает от роста заработной платы. "Мы должны обеспечить эффективную работу предприятий, создавать условия для жизни и труда людей здесь, чтобы трудовая миграция населения за пределы области, особенно в сопредельные страны, если и была, то незначительной", - резюмировал глава государства.

 
Теги: Гродно
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы видеть хотя бы по одному знаковому объекту в инвестпрограммах регионов на пятилетку. Об этом он заявил сегодня...
 
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