Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.

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– Командир 3-й роты 383 отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона, старший лейтенант Ребенок. Хотел бы задать один вопрос, касаемо пенсионного возраста. Планируется ли увеличение пенсионного возраста?





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Военным вы имеете в виду?

– Так точно.

Александр Лукашенко:

Нет.

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