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Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

22.06.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.

Президент Беларуси: «Жильё будем строить только для военных и многодетных»

Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

– Командир 3-й роты 383 отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона, старший лейтенант Ребенок. Хотел бы задать один вопрос, касаемо пенсионного возраста. Планируется ли увеличение пенсионного возраста?

Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военным вы имеете в виду?

– Так точно.

Александр Лукашенко:
Нет.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня,...
 
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