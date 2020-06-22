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Президент Беларуси: «Жильё будем строить только для военных и многодетных»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.
Командир 3-й роты 383 отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона, старший лейтенант Ребенок.
Я хотел бы задать вопрос следующего характера, касаемо престижа Вооруженных Сил. Допустим, проводить работу в дошкольных учреждениях. Освещать, допустим, различные учения, которые у нас ожидаются: «Снайперский рубеж», «Полярная звезда», также проведение перевооружения, развитие военной инфраструктуры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается перевооружения, я уже коснулся этого вопроса: свое, свое и еще раз свое.
Ну и, насколько это возможно, знайте мою формулу на будущее, по жилью и так далее: жилье будем строить только для военных и многодетных. Многодетные – потому что они решают главную проблему, а военные – потому что они должны служить, а не зарабатывать где-то деньги, чтобы построить жилье. Потихонечку мы на это переходим.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
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