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«Дорога у нас, сами видите: покрытие – натурэль». С какими вопросами обратились жители Дзержинска к представителю Администрации Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В вопросах жителей столичного региона 22 июня разбирались представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со своими замечаниями и предложениями можно было обратиться к начальнику главного идеологического управления Ольге Шпилевской.
Больше всего нареканий оказалось на сферу ЖКХ. Так, жители Дзержинска жалуются на дороги и отсутствие канализации. Немало спорных моментов в бытовых и семейных вопросах.
Да, дорога, конечно, у нас, сами видите: покрытие – натурэль.
В Дзержинске уже больше 10 лет. Но когда на Макавчицкой построил дом, и представить не мог, что машину часто придется сдавать в ремонт, жене мыть с незавидным постоянством окна, а ребенку дышать пылью. Всему виной, рассказывает Александр, плохая дорога.
Александр Хлебец:
Аналогичная беда настигла и жителей по улице Омельянюка. Положить новенький асфальт обещают после передачи этого участка областным дорожникам.
Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
Где-то не хватает уличных фонарей, в ненадлежащем порядке озеро, ветхие дома или трава по пояс. Да, проблемы есть. И в небольших населенных пунктах, может, даже больше, чем в областных центрах.
Поэтому маршрут выездных приемов, куда едва ли не каждый день приезжают представители Администрации Президента, все чаще охватывает малые города и регионы. Вот и 22 июня в Дзержинске встречали Ольгу Шпилевскую. Начальника главного идеологического управления здесь ждали – все же малая родина гостьи.
Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Конечно, все это в первую очередь на плечах местной власти. Но некоторые вопросы выходят за рамки их компетенции. Поэтому личные приемы руководителей Администрации Президента продолжаются. Высоких чиновников на местах белорусы ждут, как и ждут решения своих проблем.
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«Дорога у нас, сами видите: покрытие – натурэль». С какими вопросами обратились жители Дзержинска к представителю Администрации Президента
Новости Беларуси. В вопросах жителей столичного региона 22 июня разбирались представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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