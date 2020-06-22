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Наталя Кочанова посетила предприятие «Лакокраска»

22.06.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталя Кочанова посетила предприятие «Лакокраска»

Экспорт лидской «Лакокраски» в страны Евросоюза увеличился за прошлый год больше чем на 60%. Продажи в Россию выросли почти на 20%. 

Как работать в нынешних непростых условиях? Вопросы производства, сбыта, и, конечно, роста зарплаты – предприятие сегодня посетила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спектр вопросов: ценовая политика, развитие региона и в целом отраслей экономики, в том числе энергетики. Актуальность еще и в том, что именно на территории Гродненской области возводится Белорусская АЭС. Такие встречи помогают лучше узнать, чем живут регионы. Еще одной темой разговора стало возможное расширение полномочий местных властей. 

«Лакокраска» выпускает более 240 наименований продукции для всех отраслей. Два года назад производство переоснастили – мощности выросли сразу вдвое. Продукция успешно выдерживает конкуренцию мирового рынка. Сейчас она поставляется в три десятка стран. Среди них – Индия, Бразилия, Эмираты, Германия, Италия.   

Фото: БЕЛТА

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Экспорт лидской «Лакокраски» в страны Евросоюза увеличился за прошлый год больше чем на 60%. Продажи в Россию выросли почти на 20%.  Как работать в нынешних непростых...
 
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