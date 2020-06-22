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Как подобрать обувь к платью: 5 стильных правил

23.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Лето — долгожданный сезон, в который как никогда хочется показать красоту ног и просто выглядеть женственно. Для тех, кто в поиске обновок, редакция TAM.BY подготовила лайфхаки: с ними вы узнаете, как подобрать обувь к платью, чтобы быть неотразимой.

Содержание:

♦ Повседневное платье
♦ Пляжное платье
♦ Вечернее платье
♦ Спортивное платье
♦ Деловое платье
♦ Подбор обуви к платью: 5 правил

Повседневное платье


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В повседневной одежде ценится удобство, поэтому лучше подбирать обувь на плоской подошве: лодочки, балетки или босоножки. Также повседневную одежду можно сочетать с удобной танкеткой.

Любительницы классических туфель могут рассмотреть обувь на низком каблуке. Как правило, такие модели удобны и устойчивы, небольшая высота добавляет несколько сантиметров к росту. Это несомненный плюс для высоких девушек.

Пляжное платье


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как подобрать обувь к платью перед отправкой на пляж? Здесь все просто: делаем ставку на удобство и надеваем легкие открытые босоножки или сандалии на минимальной подошве.

К летнему сарафану для прогулок по городу подойдут босоножки на устойчивом высоком каблуке или танкетке. Постарайтесь отказаться от лакированной или кожаной платформы в пользу фактурной и декорированной подошвы из других материалов, которые не «утяжелят» воздушных летний образ.

Вечернее платье


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Утонченный романтический силуэт подчеркнут невесомые босоножки на шпильке, лодочки или балетки. В принципе, подобрать обувь на вечер не составляет труда: главное, чтобы это не была тяжелая артиллерия из ботильонов, массивных ботинок, чересчур блестящих туфель с гламурными ставками.

Если вы не собираетесь на свидание и ищете варианты для вечерней прогулки с друзьями, то рекомендуем рассмотреть обувь на устойчивом каблуке. Туфли с закрытым носом удачно сочетаются с коротким платьем, обувь с открытой пяткой лучше комбинировать с длинной одеждой.

Спортивное платье


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Спортивный образ выглядит по-разному в зависимости от комбинации обуви и одежды. Классические слипоны, спортивные кроссовки или кеды для прогулок по городу — такая обувь окажется удобной для активных женщин. Придать образу женственности помогут босоножки на платформе, балетки, сапоги на плоской платформе.

Деловое платье


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Деловой стиль основан на простоте, выдержанности и умеренной строгости. Соберите эти составляющие воедино — и сумеете выгодно подчеркнуть имидж. Для офисного стиля будет уместна закрытая обувь с устойчивым каблуком или без него: нейтральные туфли, однотонные балетки или ботильоны из любого материала.

Подбор обуви к платью: 5 правил


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
  • Чем «богаче» на вас платье, тем скромнее обувь: она не должна перетягивать внимание и усложнять образ. Так, надевая платье-халат сложного кроя, прячьте подальше туфли на шпильке либо массивной танкетке.
  • Предыдущее правило относится и к «легким» платьям: с нарядом простого кроя (платье-рубашка, например) старайтесь не совмещать вычурную обувь со стразами, пайетками, шпильками, яркими цветами.
  • Не сочетайте кружевную обувь (или сапожки с высоким голенищем) с длинными платьями и юбками: если делаете акцент на голени, то приоткройте ее.
  • Платья из полупрозрачных тканей носите с легкой аккуратной обувью: босоножки, сандалии, туфли на шпильке. Избегайте сочетания пышной юбки со спортивной и массивной обувью: это не только визуально укоротит рост, но и сделает образ нелепым.
  • Образ бэби-долл становится мягким и завершенным, если подобрать обувь с треугольным носом, на танкетке или широком каблуке.

В поиске стильных летних покупок? Заглядывайте в магазины обуви в Минске из каталога TAM.BY и выбирайте магазины одежды, где вам подскажут, как подобрать обувь к платью на любой повод.

 
Теги: Минск
 
 
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