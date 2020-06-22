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Как подобрать обувь к платью: 5 стильных правил
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Повседневное платье
В повседневной одежде ценится удобство, поэтому лучше подбирать обувь на плоской подошве: лодочки, балетки или босоножки. Также повседневную одежду можно сочетать с удобной танкеткой.
Любительницы классических туфель могут рассмотреть обувь на низком каблуке. Как правило, такие модели удобны и устойчивы, небольшая высота добавляет несколько сантиметров к росту. Это несомненный плюс для высоких девушек.
Пляжное платье
Как подобрать обувь к платью перед отправкой на пляж? Здесь все просто: делаем ставку на удобство и надеваем легкие открытые босоножки или сандалии на минимальной подошве.
К летнему сарафану для прогулок по городу подойдут босоножки на устойчивом высоком каблуке или танкетке. Постарайтесь отказаться от лакированной или кожаной платформы в пользу фактурной и декорированной подошвы из других материалов, которые не «утяжелят» воздушных летний образ.
Вечернее платье
Утонченный романтический силуэт подчеркнут невесомые босоножки на шпильке, лодочки или балетки. В принципе, подобрать обувь на вечер не составляет труда: главное, чтобы это не была тяжелая артиллерия из ботильонов, массивных ботинок, чересчур блестящих туфель с гламурными ставками.
Если вы не собираетесь на свидание и ищете варианты для вечерней прогулки с друзьями, то рекомендуем рассмотреть обувь на устойчивом каблуке. Туфли с закрытым носом удачно сочетаются с коротким платьем, обувь с открытой пяткой лучше комбинировать с длинной одеждой.
Спортивное платье
Спортивный образ выглядит по-разному в зависимости от комбинации обуви и одежды. Классические слипоны, спортивные кроссовки или кеды для прогулок по городу — такая обувь окажется удобной для активных женщин. Придать образу женственности помогут босоножки на платформе, балетки, сапоги на плоской платформе.
Деловое платье
Деловой стиль основан на простоте, выдержанности и умеренной строгости. Соберите эти составляющие воедино — и сумеете выгодно подчеркнуть имидж. Для офисного стиля будет уместна закрытая обувь с устойчивым каблуком или без него: нейтральные туфли, однотонные балетки или ботильоны из любого материала.
Подбор обуви к платью: 5 правил
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