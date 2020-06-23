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Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

23.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я человек мирный и я не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и ту стабильность, которые сегодня существуют. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную: нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из вас… Мы создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Слушайте, вы что, меня спустя четверть века, Президента за дурака считаете? Я ведь прекрасно понимаю, что происходит в стране, я разбираюсь в современных технологиях, ваших гаджетах и айпадах, и айфонах. Я создавал этот IT-парк собственными руками, когда вы все сидели где-то на кухнях, я хотел вас собрать воедино, хотел дать вам работу, предоставить определенные льготы, чтобы сюда пошли американцы и индусы, которые нас значительно опережают.

Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

Я все это пережил и я не хочу, чтобы это все было разрушено. Я хочу, чтобы вы по коровникам ходили, не то что ваш альтернативщик один заявил: в коровник не пойду. А хто пойдзе? Вы пойдзеце?

Захотите 6 миллиардов в экспорт сельхозпродукции, пойдете не только в коровник – поползете туда. Я тоже нанюхался этих коровников за свою жизнь, но до сих пор хожу. Поэтому я хочу, чтобы было тихо и спокойно.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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