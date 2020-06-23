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Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я все это пережил и я не хочу, чтобы это все было разрушено. Я хочу, чтобы вы по коровникам ходили, не то что ваш альтернативщик один заявил: в коровник не пойду. А хто пойдзе? Вы пойдзеце?
Захотите 6 миллиардов в экспорт сельхозпродукции, пойдете не только в коровник – поползете туда. Я тоже нанюхался этих коровников за свою жизнь, но до сих пор хожу. Поэтому я хочу, чтобы было тихо и спокойно.
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Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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