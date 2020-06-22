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Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто говорю: я человек деревенский, и хоть мы дрались иногда и до мордобоя доходило, но мы никогда не были антагонистами, никогда не били друг друга до полусмерти. И я человек мирный, и я не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и ту стабильность, которые сегодня существуют.
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Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Проведём...
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