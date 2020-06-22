«Apple переизобрела Android». Главное из первой конференции компании в этом году

Источник материала: Tut.by

Apple провела онлайн-презентацию , приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC 2020. Основное внимание в этот раз уделили программному обеспечению, правда без «железных» новинок не обошлось. Тим Кук и вовсе заявил об «историческом моменте». Но обо всем по порядку.

iOS 14

Информация об изменении названия ОС для смартфонов не подтвердилась. Нас ждет iOS 14, а не iPhoneOS. Сразу о главном: «свежая» iOS 14 будет работать на смартфонах от iPhone 6s (включая первое поколение iPhone SE) и новее. Другими словами, систему получат все девайсы, работающие на актуальной iOS 13.





Главное визуальное отличите iOS 14 от более старых версий — появление виджетов на рабочем столе. Да, Apple «переизобрела» Android, на котором подобная функция есть едва ли не с момента появления системы много лет назад. Впрочем, работают они все же чуть иначе. Виджеты на iOS 14 позволяется выбирать из специального каталога или перетаскивать с отдельной страницы в левом меню — они все также «живут» там.

В зависимости от контента и конкретного приложения, виджеты могут быть разными по размеру (на выбор пользователя). Из приятных мелочей, например, выделяется возможность закрепления окна на главном экране, в котором виджеты разных приложений будут меняться в зависимости от внешних обстоятельств. Условно, утром там будет отображаться погода, в середине дня — календарь со встречами, а вечером — предложения с сериалами и фильмами.





Программы на домашнем экране теперь возможно просматривать в виде списка. Появилась функция App Library, которая в автоматическом режиме сортирует их вместе. Например, игры из Apple Arcade или социальные сети будут собираться в папки. Впрочем, критерии формирования таких папок могут быть иными. Например, по частоте использования.

Следующая важная функция — картинка в картинке. Тут все явно — на iPhone теперь можно смотреть видео поверх всех запущенных программ в миниатюрном окошке. Удобно! Переработали Siri, которая теперь понимает контекст и показывает ответы на пользовательские запросы в небольших окошках — по сути, уведомлениях в верхней части экрана.





Кроме того, в iOS 14 добавили функцию App Clips. Если не вдаваться в технические особенности: режим позволит не искать в App Store нужное приложение — например, для оплаты аренды за самокат — а запустить мини-версию необходимой программы прямо в системе.

Если дальше эта программа не понадобится, то она сама собой удалится. Работает это все через NFC, размер мини-приложения не превышает 10 МБ. Правда, будет ли подобное пользоваться популярностью в Беларуси, а не в Штатах, остается под вопросом.

Еще по мелочи: в iOS 14 встроили приложение-переводчик (есть русский язык), способное работать без подключения к Сети. В «Сообщениях» получится закрепить важные беседы вверху — прямо как в Telegram. И, конечно же, внедрили новые эмоджи. А еще Apple заверила, что ее собственные «Карты» едва ли не лучше Google Maps — точно не в наших широтах. Смартфоны с iOS 14 для некоторых автомобилей получится использовать вместо ключей.





Завершили рассказ важной «фичей», о которой юзеры просили много лет. Теперь входящий звонок не прерывает запущенное в данный момент приложение и не высвечивается во весь экран. В верхней части дисплея появляется небольшое окошко, в котором можно быстро принять или отклонить вызов. Работает и с Face Time.

iPadOS 14

В системе для планшетов изменений не так много, но все достаточно важные. Так, iPadOS 14 будет работать на всех iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad пятого поколения и новее, а также iPad mini 4 и новее.





Система поддерживает обновленные виджеты, как на iOS 14. Правда пока не до конца ясно, в каком объеме — выйдет ли их закрепить в любом месте на экране или только в специально отведенном.

Новая iPadOS 14 также может похвастаться улучшенным распознаванием рукописного ввода через Apple Pencil — теперь функция работает не только в заметках, но и во всех полях, где можно печатать. Система самостоятельно переложит рукописный текст в печатный. Работает даже с геометрическими фигурами, а не только буквами.

Показали новый поиск, который стал полноэкранным и внешне практически неотличим от Spotllight в macOS. Кроме того, система теперь позволяет установить приложения браузера и почты от сторонних разработчиков программами по умолчанию. Такая же «фишка» есть и в iOS 14.

macOS Big Sur

Название Big Sur выбрано в честь района побережья центральной Калифорнии Биг-Сура, где горный хребет Санта-Лусия обрывается к побережью Тихого океана.





Новая версия системы поддерживается этими устройствами: MacBook 2015 года и новее, MacBook Air 2013 года и новее, MacBook Pro 2013 года и новее, Mac mini 2014 года и новее, iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также Mac Pro 2013 года и новее.

Основные обновления коснулись общего дизайна — в Apple перерисовали большинство иконок, окна с программами выглядят более легкими, как будто изготовленными из прозрачного стекла. Добавили «пункт управления» (выглядит практически так же, как на нынешних iPad), виджеты повторяют таковые в iOS 14. Правда, на главном экране закрепить их не выйдет — для этого отведена специальная страница.

А еще много говорили про браузер Safari. По мнению Apple, он работает на 50% быстрее в сравнении с Google Chrome, а также более безопасный и потребляет меньше заряда аккумулятора на лэптопах. Стартовую страницу браузера теперь можно изменять — в частности устанавливать обои. Появился знакомый по iOS 14 встроенный переводчик (опять же, есть поддержка русского языка).

А еще на Big Sura получится запускать любые приложения, созданные для iOS или iPadOS. Но об этом позже.

watchOS, tvOS и улучшения для AirPods

Новая система для смарт-ТВ приставки Apple — tvOS 14 — получила функцию картинки в картинке. Кроме того, приставки с этой версии ОС теперь поддерживают работу с несколькими профилями для членов семьи. А еще показали трейлер сериала «Основание» — экранизации самого масштабного и известного романа Айзека Азимова. Сериал получится посмотреть в следующем году в подписке Apple TV+.





Беспроводные наушники AirPods теперь в автоматическом режиме способны переключаться между всеми устройствами от Apple. Как пример: вы работаете за Mac и одновременно слушаете музыку. В этот момент кто-то пытается дозвониться вам на iPhone — наушники сами подключаться к смартфону, позволяя поговорить. А еще для AirPods Pro появится функция под названием Spatial Audio. Что-то вроде специального режима объемного звука, «прямо как в кинотеатре».

Главным нововведением в watchOS для смарт-часов стала поддержка мониторинга сна юзера.

«Исторический день для Mac»





Впрочем, без «железных» новинок Apple все же не обошлась. Тим Кук лично заявил, что это решение станет судьбоносным для компьютеров компании. Речь о переходе во всех настольных аппаратах производителя с процессоров Intel на собственные чипы Apple — Silicon.

Такое решение обосновали желанием добиться лучшей производительности при меньшем энергопотреблении. Тем более, что Apple разрабатывает собственные чипы для мобильных устройств и добилась в этом успехов. Условно, iPhone каждый год называют самым мощным смартфоном на рынке среди всех конкурентов.





По словам Кука, полный переход на процессоры Apple Silicon займет порядка двух лет. Первое коммерческое устройство выйдет в продажу до конца года. Впрочем, в один момент отказываться от решений Intel не собираются. По крайне мере, какое-то время будут выпускаться компьютеры Mac сразу на двух платформах.

Но во время презентации Apple постоянно делала особый акцент на том, что ее Silicon едва ли не во всех отношениях лучше. В качестве примера на тестовом компьютере с ARM-процессором A12Z Bionic от нынешних iPad Pro, работающем в паре с 16 ГБ оперативной памяти, запустили как простенькие приложения офиса, так и куда более требовательные Photoshop, Lightroom и даже программу для 3D-моделирования Maya. Все работало быстро и без каких-либо проблем.





Для удобного перехода с Intel на ARM-архитектуру создан специальный переводчик Rosetta 2. Если упросить, то эта технология позволит приложениям, созданным не под Silicon, работать на нем. При этом все фирменные программы Apple в macOS Big Sura уже оптимизированы под новые процессоры. Вскоре подтянутся Microsoft с Adobe.

Ниже — цены популярных iMac: