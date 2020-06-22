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Лукашенко впервые высказался о меме «Саша три процента»

23.06.2020 06:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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22 июня Александр Лукашенко провел встречу с активом Брестской области. Там он заявил, что знает, как его называют и что о нем пишут. Президент впервые высказался о «Саше три процента» – одном из самых успешных политических мемов в истории Беларуси. Видео речи президента показал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого»:

«Вы успокойтесь, – сказал Лукашенко, выступая перед брестской оппозицией, как передает «Пул Первого». – Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте: кроме меня и той власти, которая сегодня есть, их никто не решит. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании – и то я больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. Никогда не оскорбляйте [нас]. «Вусатый таракан», еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то вы защищайте – только не со мной».

Как вы понимаете, это президент переключился на своего главного соперника на выборах – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико: «Коррупционеру в стране делать нечего. Меценат картины привез державе. А на проверку что оказалось? Их картины. А почему мы их сейчас были вынуждены прихватить? А потому что они начали концы в воду прятать. Они начали вывозить деньги, картины. И когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги – это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева».

Напомним, прозвище президента «Саша три процента» родилось благодаря онлайн-опросам крупных беларуских СМИ, таких как TUT.by и Onliner, а также блогерам. Все они предлагали читателям поиграть в онлайн-выборы президента: проголосовать за того кандидата, который им больше всего нравится. По итогам этих опросов с участием десятков тысяч человек выяснилось, что Александр Лукашенко стабильно набирал в районе 3% голосов. Так у чиновников появилась задача пресечь в СМИ подобные способы взаимодействия с аудиторией. И вот те самые «голосовалки» приравняли к опросам общественного мнения, касающимся политической ситуации. Это значит, что якобы «политические» опросы разрешается проводить только аккредитованным организациям. Остальные рискуют получить штраф – причем не только издания, но и физлица.

Читайте по теме: Не только Саша. Что еще по статистике в Беларуси 3%?

 
 
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22 июня Александр Лукашенко провел встречу с активом Брестской области. Там он заявил, что знает, как его называют и что о нем пишут. Президент впервые высказался о...
 
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