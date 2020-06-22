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Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

23.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

Несмотря на длинный рабочий день и позднее время, Президент вышел к брестчанам. Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.  

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наверное, все-таки основой является то, что мы с вами живем в одной стране. Я абсолютно убежден, что те люди, которые здесь являются лидерами мнений, в Бресте (безусловно, в определенной части населения), хотят жить в независимой и свободной стране. Более того, не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили здесь, в Беларуси, потасовку и опять попали в немилость не то Запада, не то России, не то еще кому-то, с кем мы торгуем, с кем мы работаем. Наверное, это никому не нужно. По-моему, это является той основой, и, наверное, единством нашим с вами.

Насколько я информирован, у нас разные взгляды на те или иные вещи и проблемы. Но, как некоторые у нас говорят, даже ваши сторонники: «Ну а чаго гэта Лукашэнка не можа, – как это они говорят, – пренебречь этим количеством людей?»  

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   «Проведём...
 
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