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Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на длинный рабочий день и позднее время, Президент вышел к брестчанам. Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Насколько я информирован, у нас разные взгляды на те или иные вещи и проблемы. Но, как некоторые у нас говорят, даже ваши сторонники: «Ну а чаго гэта Лукашэнка не можа, – как это они говорят, – пренебречь этим количеством людей?»
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Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Проведём...
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