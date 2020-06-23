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Цепкало не исключил, что его могут задержать, как Тихановского и Бабарико
Источник материала: Tut.by
Валерий Цепкало не исключает, что с ним может случиться что-то похожее на то, что произошло с Сергеем Тихановским и Виктором Бабарико. Об этом он рассказал
— Теоретически я не могу исключить такого, но в настоящий момент мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны. Мы не нарушаем никаких законов — мы пока движемся, с моей точки зрения, максимально чисто в этом избирательном процессе.
Нынешнюю социальную активность Валерий Цепкало назвал «очень нехарактерной для белорусской политической жизни». Причиной тому, по его мнению, усталость от длительного правления одного человека и желание перемен.
— Такого в белорусской истории не было никогда. Последние 10 лет страна вообще не развивалась. На фоне того, как развивается весь мир, в том числе и рядом с нами, скажем, Польша, Литва, которые в экономике выросли на 50−60% за 10 лет, или США, где с $ 14 трлн до $ 21 трлн вырос ВВП. Так вот в нашей стране ВВП был $ 60 млрд в 2009 году, а в этом году, я думаю, будет $ 57 млрд или $ 58 млрд. ВВП падает, средняя зарплата тоже падает. 10 лет назад было $ 500, сейчас, я думаю, $ 450. Происходит деградация всего. Люди, конечно, чувствуют это прежде всего на своем кармане.
Что касается честности выборов, то по словам Цепкало, он надеется на то, что
— Александр Лукашенко говорил о вас: «Вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы». Что он имел в виду?
— Не знаю. Это у него спросите, что он имеет в виду. Я думаю, что он даст пояснение, какие материалы он имел в виду.
Ранее Лукашенко, напомним, ставил в упрек Валерию Цепкало сокрытие причины увольнения из ПВТ, а также обвинял во вранье.
— Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем, —
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Об этом он рассказал в интервью РБК.
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