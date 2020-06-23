Цепкало не исключил, что его могут задержать, как Тихановского и Бабарико

Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало не исключает, что с ним может случиться что-то похожее на то, что произошло с Сергеем Тихановским и Виктором Бабарико. Об этом он рассказал в интервью РБК .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Теоретически я не могу исключить такого, но в настоящий момент мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны. Мы не нарушаем никаких законов — мы пока движемся, с моей точки зрения, максимально чисто в этом избирательном процессе.

Нынешнюю социальную активность Валерий Цепкало назвал «очень нехарактерной для белорусской политической жизни». Причиной тому, по его мнению, усталость от длительного правления одного человека и желание перемен.

— Такого в белорусской истории не было никогда. Последние 10 лет страна вообще не развивалась. На фоне того, как развивается весь мир, в том числе и рядом с нами, скажем, Польша, Литва, которые в экономике выросли на 50−60% за 10 лет, или США, где с $ 14 трлн до $ 21 трлн вырос ВВП. Так вот в нашей стране ВВП был $ 60 млрд в 2009 году, а в этом году, я думаю, будет $ 57 млрд или $ 58 млрд. ВВП падает, средняя зарплата тоже падает. 10 лет назад было $ 500, сейчас, я думаю, $ 450. Происходит деградация всего. Люди, конечно, чувствуют это прежде всего на своем кармане.

Что касается честности выборов, то по словам Цепкало, он надеется на то, что

«гражданское общество сможет обеспечить максимально прозрачный процесс подсчета голосов».

— Александр Лукашенко говорил о вас: «Вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы». Что он имел в виду?

— Не знаю. Это у него спросите, что он имеет в виду. Я думаю, что он даст пояснение, какие материалы он имел в виду.

Ранее Лукашенко, напомним, ставил в упрек Валерию Цепкало сокрытие причины увольнения из ПВТ, а также обвинял во вранье.

— Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем, — заявил Лукашенко 4 июня во время совещания по кадровым вопросам.