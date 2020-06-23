Что будет с организмом, если спать меньше семи часов: рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Диетолог Светлана Фус рассказала, что сон, который длится менее семи часов, повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, диабета, ожирения, пишет РИА Новости.

По мнению Фус, есть прямая связь между весом человека и тем, сколько он спит.

Диетолог подчеркивает, что сон должен длиться не менее семи часов. Если спать меньше регулярно, возникнут проблем – сначала замедлится обмен веществ, человек будет чувствовать себя усталым и вялым, замедлится скорость различных реакций, нарушатся когнитивные функции головного мозга.

Фото: lsfnet.org

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