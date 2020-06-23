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Что будет с организмом, если спать меньше семи часов: рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Диетолог Светлана Фус рассказала, что сон, который длится менее семи часов, повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, диабета, ожирения,
По мнению Фус, есть прямая связь между весом человека и тем, сколько он спит.
Диетолог подчеркивает, что сон должен длиться не менее семи часов. Если спать меньше регулярно, возникнут проблем – сначала замедлится обмен веществ, человек будет чувствовать себя усталым и вялым, замедлится скорость различных реакций, нарушатся когнитивные функции головного мозга.
Фото: lsfnet.org
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Диетолог Светлана Фус рассказала, что сон, который длится менее семи часов, повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, диабета,...
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