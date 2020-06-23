ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что будет с организмом, если спать меньше семи часов: рассказывает диетолог

23.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если спать меньше семи часов: рассказывает диетолог

Диетолог Светлана Фус рассказала, что сон, который длится менее семи часов, повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, диабета, ожирения, пишет РИА Новости.

По мнению Фус, есть прямая связь между весом человека и тем, сколько он спит.

Диетолог подчеркивает, что сон должен длиться не менее семи часов. Если спать меньше регулярно, возникнут проблем – сначала замедлится обмен веществ, человек будет чувствовать себя усталым и вялым, замедлится скорость различных реакций, нарушатся когнитивные функции головного мозга.

Фото: lsfnet.org

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог Светлана Фус рассказала, что сон, который длится менее семи часов, повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, диабета,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало не исключил, что его могут задержать, как Тихановского и Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика