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Судебная карусель: в Минске и регионах задержанным во время акций 19 июня давали сутки и штрафы

23.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 22 июня, в разных городах Беларуси прошли суды над задержанными во время стихийных акций «цепи солидарности». Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», в основном, людей судили по статьям 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске прошло более 60 судов. Дела рассматривали во всех районных судах столицы. Некоторые судьи выносили по 4- 5 постановлений. Люди получали штрафы от 15 до 50 базовых. Оправдательных приговоров не было. Свидетелями выступали сотрудники ОМОН, которые путались в показаниях и не могли вспомнить, при каких обстоятельствах был задержан тот или иной человек.

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В регионах несколько человек получили сутки административного ареста. В Бобруйске по 10 суток получили Сергей Латинский, Илья Власов, Владимир Михолап. В Барановичах журналист «Ганцавіцкага часу» Сергей Багров наказан 15-ю сутками административного ареста, такой же срок получил в Могилеве Александр Спиридонов. Роман Бобров в Орше — 5 суток ареста. В Гомеле Руслан Стрелец — 12 суток.

Рассмотрение некоторых дел было перенесено из-за ошибок в протоколах. Так, например, произошло в Витебске с делами Татьяны Северинец и Филимоновой (имя правозащитникам неизвестно).

Во вторник, 23 июня, суды продолжатся.

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В последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, 19 июня, в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. Люди вышли на улицы Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности.

Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания. По информации правозащитников, всего было задержано более 150 человек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В основном, людей судили по статьям 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению...
 
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