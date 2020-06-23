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Судебная карусель: в Минске и регионах задержанным во время акций 19 июня давали сутки и штрафы
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 22 июня, в разных городах Беларуси прошли суды над задержанными во время стихийных акций «цепи солидарности». Как сообщает лишенный регистрации
В Минске прошло более 60 судов. Дела рассматривали во всех районных судах столицы. Некоторые судьи выносили по 4- 5 постановлений. Люди получали штрафы от 15 до 50 базовых. Оправдательных приговоров не было. Свидетелями выступали сотрудники ОМОН, которые путались в показаниях и не могли вспомнить, при каких обстоятельствах был задержан тот или иной человек.
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Рассмотрение некоторых дел было перенесено из-за ошибок в протоколах. Так, например, произошло в Витебске с делами Татьяны Северинец и Филимоновой (имя правозащитникам неизвестно).
Во вторник, 23 июня, суды продолжатся.
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